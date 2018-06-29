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ພວກກູ້ໄພໃນໄທ ຈະເຈາະຮູເຂົ້າໄປໃນຖໍ້າ ເພື່ອຊອກຫາ ພວກເດັກນ້ອຍ ທີ່ຫາຍສາບສູນ

ພວກທະຫານໄທພາກັນດຶງສາຍໄຟເຂົ້າໄປໃນຖໍ້າຫລວງ ຢູ່ໃນປ່າ ສະຫງວນຂຸນນໍ້າ ນາງນອນ ຢູ່ຊຽງຣາຍ ໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, 2018 ໃນໄລຍະທີ່ບອກຫາທີມເຕະບານ ແລະຄູຝຶກຂອງພວກເຂົາ ທີ່ຫາຍສາບສູນໄປ ຢູ່ໃນຖໍ້າຫລວງ.

ພວກພະນັກງານກູ້ໄພ ຈະເຈາະຮູເປັນທາງຮ່ອມນ້ອຍໆ ເຂົ້າໄປໃນຖໍ້າ ທີ່ມີເດັກນັກຮຽນ
ຊາຍ 12 ຄົນ ແລະຄູຝຶກເຕະບານຂອງພວກເຂົາຖືກຂັງໄວ້ຍ້ອນມີນໍາຖ້ວມນັ້ນ, ອີງຕາມ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງໄທ ທີ່ກ່າວໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ, ຊຶ່ງເປັນມື້ທີ 4 ທີ່ການ
ຊອກຫາພວກກ່ຽວຖືກຜົນຕົກໜັກກີດກັນໄວ້.

ພວກເດັກຊາຍດັ່ງກ່າວມີອາຍຸນັບແຕ່ 11 ຫາ 16 ປີ ແລະຜູ້ຊ່ວຍຄູຝຶກເຕະ ບານຂອງ
ພວກເຂົາ ອາຍຸ 25 ປີໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ພາຍຫລັງໄດ້ຊ້ອມເຕະ
ບານແລ້ວພາກັນໄປເລາະເບິ່ງເຂດຄຸ້ມຖໍ້າຫລວງເຖິງແມ່ນວ່າຖໍ້າດັ່ງກ່າວມັກຈະມີນໍ້າຖ້ວມ
ໃນເວລາລະດູຝົນກໍຕາມ.

ພວກອາສາມສະໝັກໄທ ແລະທີມທະຫານ ຊຶ່ງມີທະຫານເຮືອຈາກໜ່ວຍກ້າຕາຍ 45
ຄົນ ໄດ້ຖືກເກນຍັງເຂດຄຸ້ມຖໍ້າທີ່ຖືກນໍາຖ້ວມນັ້ນ ຊຶ່ງມີຄວາມຍາວ 10 ກິໂລແມັດ ຫລື
6 ໄມລ໌ ຢູ່ກ້ອງພູໜ່ວຍນຶ່ງ ຢູ່ໃນຈັງຫວັດຊຽງຣາຍ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ.

ທ່ານ ອານຸພົງ ພາວຈິນດາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນບາງ
ກອກວ່າ "ມື້ອື່ນນີ້ ພວກເຮົາສາມາດເຈາະຮູເຂົ້າໄປໃນພູ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາ ຈະບໍ່ເຈາະລົງເລິກຫລາຍ. ເຈາະພໍແຕ່ໃຫ້ຫລົມຄົນໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນໄດ້ . ພວກເຮົາໃຊ້ ທຸກວິທີທາງເພື່ອ
ຊອກຫາພວກເດັກນ້ອຍດັ່ງກ່າວ.” ໃນຂະນະທີ່ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະໝູ່ເພື່ອນຂອງພວກ
ເຂົາເຈົ້າທີ່ກັງວົນໃຈຢ່າງໜັກພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມຢູ່ປາກຖໍ້ານັ້ນ ພວກພະນັກງານກູ້ໄພ
ໄດ້ກໍສູບເອົານໍ້າອອກ ແຕ່ວ່າຝົນທີ່ຕົກລົງມາຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກ້າວ
ໜ້າຢ່າງຊັກຊ້າ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານສິບເອກ ເກຣດາະດາ ວັນນະພູມກ່າວຕໍ່ສໍານັກຂ່າວຣອຍເຕີ້ວ່າ "ນໍ້າ
ເປັນບັນຫາທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫລວງ. ມີຊາກຫັກພັງຢ່າງຫລວງຫລາຍ ທີ່ຄາຢູ່ໃນປໍ້ານໍ້າ
ເມື່ອເວລາປໍ້ານໍາອອກມາ."

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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