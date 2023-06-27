ຜູ້ມີຄະແນນນຳໜ້າທີ່ຈະໄດ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄທ ທ່ານພິທາ ລິ້ມຈະເຣີນຣັດ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານມີຄະແນນສຽງສະໜັບສະໜຸນພຽງພໍສະພາສູງ ທີ່ຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ພັກກ້າວໄກຂອງທ່ານພິທາ ໄດ້ຮັບບ່ອນນັ່ງຫຼາຍກວ່າໝູ່ ໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອເດືອນແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດໄດ້ພາກັນປະຕິເສດ ຕໍ່ບັນດາພັກທີ່ພົວພັນກັບພວກທະຫານ ທີ່ໄດ້ບໍລິຫານປະເທດມາໄດ້ເກືອບນຶ່ງທົດສະວັດ.
ກ່ອນຈະເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ ທ່ານພິທາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນທັງສອງສະພາ ຮວມທັງສະພາສູງ ຊຶ່ງສະມາຊິກທັງໝົດ 250 ທ່ານແມ່ນໄດ້ຖືກເລືອກໂດຍພວກທະຫານ.
ລັດຖະບານປະສົມທີ່ປະກອບດ້ວຍ 8 ພັກຂອງທ່ານ ມີບ່ອນນັ່ງທັງໝົດ 312 ບ່ອນ ຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ແຕ່ຕ້ອງການຄະແນນຕື່ມອີກ 64 ສຽງ ຈາກສະພາຕ່ຳ ຫຼືສະພາສູງກໍໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ໄຮັບຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ.
ເມື່ອມີການຖາມໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ມີສະມາຊິກສະພາສູງຫຼາຍປານໃດຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ທ່ານພິທາ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ຕຶກສະພາວ່າ “ພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້.”
ສະພາແຫ່ງຊາດໄທ ໄດ້ກຳນົດທີ່ຈະປະຊຸມກັນເປັນເທື່ອທຳອິດໃນວັນຈັນໜ້າ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການເລືອກຕັ້ງ ແລະການລົງຄະແນນສຽງເລືອກເອົານາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແມ່ນຈະມີຂຶ້ນໃນກາງເດືອນກໍລະກົດ.