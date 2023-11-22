ພວກນັກວິເຄາະສື່ມວນຊົນ ຕ້ອງຕິການຕັດສິນໃຈ ໂດຍອົງການອອກອາກາດຂອງໄທ ທີ່ໄດ້ລຶບລາຍການສຳພາດກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນສຳຄັນຂອງໄຕ້ຫວັນ ຫຼັງຈາກສະຖານທູດຈີນ ຢູ່ບາງກອກ ທຳການຕໍ່ວ່າ.
ອົງການກະຈາຍສຽງແລະແພ່ພາບສາທາລະນະແຫ່ງປະເທດໄທຫຼື Thai PBS ໄດ້ອອກອາກາດການສຳພາດ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງໄຕ້ຫວັນ ທ່ານໂຈເຊັຟ ຫວູ (Joseph Wu) ເມື່ອວັນທີ 3 ພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ. ລາຍການສຳພາດ ຊຶ່ງທ່ານຫວູໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນການກົດດັນຂອງຈີນ ເພື່ອຢາກໃຫ້ໄຕ້ຫວັນ ທ້ອນໂຮມເຂົ້າເປັນນຶ່ງດຽວກັບຈີນ ແລະໃນເວລາຕໍ່ມາ ໄດ້ຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່ ທາງຊ່ອງຢູທູບຂອງ Thai PBS.
ເມື່ອວັນທີ 11 ພະຈິກ ສະຖານທູດຈີນຢູ່ບາງກອກ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການທາງສື່ສັງຄົມ ຕ້ອງຕິການສຳພາດດັ່ງກ່າວ.
ໄຕ້ຫວັນ ທີ່ມີປະຊາກອນ 23 ລ້ານຄົນ ມີລັດຖະບານເປັນຂອງຕົນເອງ ແຕ່ໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ໂດຍຈີນ ຊຶ່ງຢືນຢັດວ່າ ໄຕ້ຫວັນເປັນແຂວງນຶ່ງທີ່ແຍກອອກຈາກຈີນ ແລະໃນວັນນຶ່ງຂ້າງໜ້າ ຈະຖືກ “ທ້ອນໂຮມ” ເຂົ້າເປັນນຶ່ງດຽວກັບຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
ຖະແຫຼງການຂອງຈີນລະບຸວ່າ ທ່ານຫວູ ແມ່ນ “ຜູ້ແບ່ງແຍກດິນແດນໄຕ້ຫວັນ” ແລະກ່າວວ່າ ການສຳພາດ “ສ້າງຄວາມເຈັບປວດ ໃຫ້ແກ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງປະຊາຊົນຈີນ.”
ນອກນັ້ນ ໜັງສືພິມ Global Times ຂອງທາງການຈີນ ຍັງໄດ້ຮ່ວມສົມທົບໃນການຕ້ອງຕິຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍ. ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ບົ່ງຊື່ Thai PBS ແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສື່ມວນຊົນໄທ “ກວດແກ້ການກະທຳຜິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ” ນັ້ນ.
ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກມີການອອກຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານີ້ ລາຍການສຳພາດຂອງ Thai PBS ກໍໄດ້ຫາຍໄປຈາກຊ່ອງຢູທູບຂອງອົງການອອກອາກາດດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການອະທິບາຍໃດໆ.
ຄະນະກຳມະການ ກິດຈະການຕ່າງປະເທດ ຂອງສະພາສູງໄທ ກໍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່າວວ່າ ຕົນຂໍໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ລາຍການສຳພາດໄດ້ຖືກໂຈະຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ.