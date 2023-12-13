ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທກ່າວວ່າ ຕົນຢຶດຢາບ້າໄດ້ 50 ລ້ານເມັດ ໃກ້ກັບຊາຍແດນມຽນມາ ຊຶ່ງເປັນການຢຶດຢາບ້າ ໄດ້ຫຼາຍເປັນປະຫວັດໃນໄທ ແລະຫຼາຍເປັນອັນດັບສອງຂອງເອເຊຍ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ຢາບ້າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກບັນຈຸຢູ່ໃນຖົງຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ຂ້າງຫຼັງລົດກະບະ 6 ລໍ້ທີ່ຖືກຕຳຫຼວດແລະທະຫານໄທຈັບ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ດ່ານກວດແຫ່ງນຶ່ງໃນຈັງຫວັດການຈະນະບຸຣີ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດໄທ ຕຳຫຼວດໄທກ່າວ.
ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ແລະແມ່ຍິງອີກຄົນນຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໃນລົດກະບະ ໄດ້ຖືກຈັບ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຕຳຫຼວດ.
ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຢຶດຢາບ້າ ຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍແລ້ວ ການຈັບກຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໃຫຍ່ເປັນອັບດັບສອງ ຮອງຈາກການຈັບຢູ່ລາວ ທີ່ມີຈຳນວນ 55 ລ້ານເມັດໃກ້ກັບເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ອີງຕາມທ່ານເຈເຣມີ ດັກແກລັສ (Jeremy Douglas) ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການຕໍ່ຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະອາຊະຍາກຳສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.
ອົງການອາຊະຍາກຳໃນເຂດເອເຊຍ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກຳລັງປະກອບອາວຸດຂອງຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ເພື່ອລັກລອບຢາບ້າທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງລັດສານ ລົງມາທາງໃຕ້ ທ່ານດັກແກລັສກ່າວ ແລະທ່ານເວົ້າຕື່ມວ່າ ຕາໜ່າງການແຈກຢາຍຢາເສບຕິດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີໄກໄປເຖິງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະນິວຊີແລນ.
“ການຜະລິດພວມມີການຂະຫຍາຍໂຕ ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນມາກ່ອນ ແລະພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຫາເງິນ” ທ່ານດັກແກລັສ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.