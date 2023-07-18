ພັນທະມິດ ປະກອບດ້ວຍ 8 ພັກການເມືອງ ທີ່ພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອຈະ ຈັດຕັ້ງລັດຖະບານຊຸດຕໍ່ໄປ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຕົນສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ທ່ານພິທາ ລິ້ມຈະເຣີນຣັດ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານພິທາກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ທັງໆທີ່ທ່ານເສຍໄຊໃນການລົງຄະແນນສຽງ ຢູ່ທີ່ສະພາໃນອາທິດແລ້ວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ທ່ານພິທາ ຜູ້ນຳຂອງພັກກ້າວໄກ ທີ່ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາຢ່າງບໍ່ຄາດຝັນນັ້ນ ລົ້ມແຫຼວບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂັ້ນຕົ້ນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຂອງທັງສະພາຕ່ຳແລະສະພາສູງທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍພວກທະຫານ.
ສະພາທັງສອງຈະລົງຄະແນນສຽງຕື່ມອີກ ໃນວັນພຸດ ມື້ອື່ນນີ້.
ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບປະກັບພັນທະມິດແລ້ວ ທ່ານພິທາ ກ່າວວ່າ ການສະເໜີຊື່ຂອງທ່ານຄັ້ງໃໝ່ເພື່ອເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະຖືກຂັດຂວາງໂດຍສະພາສູງບໍ່ໄດ້.
ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງເວົ້າວ່າ ການສະໝັກຂອງທ່ານບໍ່ຄວນຈະມີຜົນກະທົບ ໂດຍການຮ້ອງທຸກຕໍ່ທ່ານ ທີ່ສານລັດຖະທຳມະນູນ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານພິທາ ກ່າວຕື່ມວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວອີກ ທ່ານຈະປ່ອຍໃຫ້ພັນທະມິດຂອງພັກກ້າວໄກ ນັ້ນຄືພັກເພື່ອໄທ “ດຳເນີນການ” ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.