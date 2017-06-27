ລະບົບ THAAD ສືບຕໍ່ ເປັນບັນຫາ ໂຕ້ແຍ້ງ ສຳລັບ ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດ ສຫລ ເກົາຫຼີໃຕ້

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ນໄດ້ອອກສຽງໃນການສະໜັບສະໜຸນ ການຕິດຕັ້ງລະບົບ
ປ້ອງກັນລູກສອນໄຟໃນລະດັບສູງ ຫຼື THAAD ທີ່ເປັນຂ່າວນອງນັນ ກ່ອນໜ້າກອງ
ປະຊຸມສຸດຍອດຂອງປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ Moon Jae-in ໃນສັບປະດານີ້ ກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແຕ່ຍັງຢືນການເຖິງບັນຫາ ໃນຂະນະທີ່
ທາງລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ອອກສຽງເປັນຫ່ວງເຖິງການເລື່ອນການຈັດຕັ້ງລະບົບ
ທີ່ວ່ານີ້.
THAAD ແມ່ນລະບົບປ້ອງກັນ ລູກສອນໄຟທີ່ຍິງມາໃນລະດັບສູງ ທີ່ໃຊ້ລະບົບເຣດາ
ລະດັບສູງ infrared ເທັກໂນໂລຈີ ແລະຍິງທຳລາຍລູກສອນໄຟ ທີ່ຍິງມານັ້ນ.
ໃນປີ 2016 ວໍຊີງຕັນ ແລະໂຊລ ຈະນຳໃຊ້ລະບົບ THAAD ເພື່ອການປ້ອງກັນເກົາຫຼີໃຕ້ ຈາກເກົາຫຼີ ທີ່ເພີ່ມໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະອາວຸດນິວເຄລຍນັ້ນ.
ລະບົບ THAAD ຍັງໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນ ທະຫານອາເມຣິກັນ ຈຳນວນ 28 ພັນຄົນ
ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ນຳ.
ສະມາຊິກສະພາສູງພັກ Republican ທ່ານ Cory Gardner ຈາກລັດ Colorado
ແລະທ່ານ Bob Menendez ສັງກັດພັກ Democratic ຈາກ ລັດ New Jersey
ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ເຖິງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຖືເອົາ
ເປັນບຸລິມມະສິດໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາເຖິງການຕິດຕັ້ງລະບົບ THAAD ໃນເວລາ
ທີ່ທ່ານພົບປະກັບ Moon ໃນສັບປະດານີ້.
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