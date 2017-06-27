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ລະບົບ THAAD ສືບຕໍ່ ເປັນບັນຫາ ໂຕ້ແຍ້ງ ສຳລັບ ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດ ສຫລ ເກົາຫຼີໃຕ້

ພວກປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານການຕິດ ຕັ້ງລະບົບ THAAD ໃນ Seongju ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ອອກສຽງ​ໃນ​ການ​ສະໜັບສະ​ໜຸນ ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ລະບົບ
ປ້ອງ​ກັນ​ລູກ​ສອນໄຟ​ໃນລະດັບ​ສູງ ຫຼື THAAD ທີ່​ເປັນ​ຂ່າວ​ນອງ​ນັນ ກ່ອນ​ໜ້າ​ກອງ​
ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ຂອງປະທານາທິບໍດີ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ Moon Jae-in ​ໃນ​ສັບປະດາ​ນີ້ ກັບປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນລ ທຣຳ ​ແຕ່​ຍັງ​ຢືນ​ການ​ເຖິງ​ບັນຫາ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່
​ທາງ​ລັດຖະສະພາ​ສະຫະລັດ ອອກສຽງ​ເປັນຫ່ວງເຖິງ​ການ​ເລື່ອນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ລະບົບ​
ທີ່​ວ່າ​ນີ້.

THAAD ​ແມ່ນລະບົບ​ປ້ອງ​ກັນ ລູກ​ສອນໄຟ​ທີ່​ຍິງ​ມາໃນລະດັບ​ສູງ ທີ່​ໃຊ້​ລະບົບ​ເຣດາ​
ລະດັບ​ສູງ infrared ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ​ແລະ​ຍິງ​ທຳລາຍລູກ​ສອນໄຟ ທີ່​ຍິງ​ມາ​ນັ້ນ.

​ໃນ​ປີ 2016 ວໍຊີງຕັນ ​ແລະ​ໂຊລ ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ລະບົບ THAAD ​ເພື່ອ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ຈາກເກົາຫຼີ ທີ່​ເພີ່ມ​ໂຄງການ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ ​ແລະ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍນັ້ນ.

ລະບົບ THAAD ຍັງ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ ທະຫານ​ອາ​ເມຣິກັນ ຈຳນວນ 28 ພັນ​ຄົນ ​
​ໃນເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ນຳ.

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ພັກ Republican ທ່ານ Cory Gardner ຈາກ​ລັດ Colorado ​
ແລະທ່ານ Bob Menendez ສັງກັດ​ພັກ Democratic ຈາກ ລັດ New Jersey
​ໄດ້​ສົ່ງ​ຈົດໝາຍ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້​ເຖິງ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣຳ ​ໂດຍ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຖື​ເອົາ​
ເປັນ​ບຸລິມມະ​ສິດ​ໃນ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນທະນາ​ເຖິງ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ລະບົບ THAAD ​ໃນ​ເວລາ
​ທີ່​ທ່ານພົບ​ປະ​ກັບ Moon ​ໃນ​ສັບປະດາ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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