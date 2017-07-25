ກອງທັບສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຕົນກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະທຳການທົດລອງລະບົບຕໍ່
ຕ້ານລູກສອນໄຟອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເພື່ອຈະໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບດັ່ງກ່າວຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່
ຈາກເກົາຫຼີເໜືອ.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈກັບຕັນ Jeff Davis ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການ
ທົດລອງລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟທີ່ຍິງມາໃນລະດັບສູງຫຼື THAAD ຢູ່ທີ່ລັດອາ
ລາສກ້າ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອສຸດ ຂອງສະຫະລັດ ກຳນົດຈະມີຂຶ້ນໃນ
ໄວໆນີ້. ທ່ານກ່າວວ່າ ການທົດລອງນີ້ແມ່ນເປັນມາດຕະການທີ່ມີຂຶ້ນຕາມປົກກະ
ຕິເພື່ອທົດສອບໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ໃຈວ່າ ລະບົບດັ່ງກ່າວພ້ອມແລ້ວຈະໃຊ້ການໄດ້.
ໃນແຈ້ງການໄປຫາພວກເດີນເຮືອທາງທະເລນັ້ນ ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງສະຫະລັດ
ກ່າວວ່າ ການທົດລອງອາດຈະມີຂຶ້ນໃນວັນເສົານີ້ ແລະໄດ້ແນະນຳ ໃຫ້ເຮືອທັງ
ຫຼາຍແລ່ນເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງມະຫາສະໝຸດທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງ
ເກາະ Kodiak ໃນລັດອາລາສກ້າ ຫາເກາະຮາວາຍ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການທົດລອງລະບົບຕໍ່ຕ້ານ
ລູກສອນໄຟ THAAD ດ້ວຍຄວາມສຳເລັດຜົນ ຊຶ່ງສາມາດຍິງທຳລາຍລູກສອນ
ໄຟຂີປະນາວຸດຈຳລອງທີ່ມີລັດສະໝີໃນລະດັບປານກາງໄດ້. ການທົດລອງນີ້
ແມ່ນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ສະຫະລັດໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບ THAAD ເພື່ອຍິງທຳລາຍລະບົບ
ຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ລັດສະໝີລະດັບປານກາງ ຊຶ່ງເປັນເປົ້າໝາຍ
ທີ່ໄວແລະຍາກທີ່ຈະທຳລາຍໄດ້ ກວ່າລູກສອນໄຟລະຍະໃກ້.
ການທົດລອງດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີຄວາມຮີບຮ້ອນຕື່ມຂຶ້ນຫລັງຈາກເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງ
ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບຢ່າງສຳເລັດຜົນ ຊຶ່ງພວກນັກວິເຄາະເຊື່ອວ່າ
ສາມາດ ຍັງມາເຖິງລັດອາລາສກ້າຂອງສະຫະລັດໄດ້.
ລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟ THAAD ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ “ຍິງເຂົ້າຕຳ
ເພື່ອທຳລາຍ” ຊຶ່ງພະລັງງານໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລູກສອນໄຟທີ່ຍິງຂຶ້ນສະ
ກັດກັ້ນ ສາມາດທຳລາຍເປົ້າໝາຍທີ່ຍິງເຂົ້າມາໄດ້.
ເກົາຫຼີເໜືອ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ຖືກລົງໂທດໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດກໍຕາມ
ແຕ່ກໍຍັງສາມາດພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະຍິງທົດລອງ ລູກສອນໄຟຈຳ
ນວນນຶ່ງ ເພື່ອສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ໃຫ້ກັບຄວາມສາມາດແກ່ຄັງອາວຸດດັ່ງກ່າວ
ຂອງຕົນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ