ຂະບວນລົດແຫ່ທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍດອກໄມ້ ກອງດຸລິຍາງ ແລະໝວດໝູ່ພວກຂີ່ມ້າ ໄດ້ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງ ພາຍໃຕ້ທ້ອງຟ້າ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍແສງແດດຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍ ໃນຂະນະທີ່ການແຫ່ຂະບວນພາເຣດ ຫຼືການສວນສະໜາມດອກກຸຫຼາບຄັ້ງທີ 135 ໄດ້ດຶງດູດເອົາຜູ້ເຂົ້າຊົມຫຼາຍແສນຄົນ ໃນວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ ມື້ວານນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ການແຫ່ຂະບວນພາເຣດຕາມປະເພນີ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງພາຊາເດນາ ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍມີດາລາ ທີ່ເປັນຕຳນານຂອງບຣອດເວ ອໍດຣາ ແມັກດາໂນລ ໄດ້ຮັບກຽດໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳຂອງພາເຣດ ແລະເນື້ອໄນ “ການສະຫຼອງດົນຕີຂອງໂລກ: ພາສາສາກົນ.”
ສຳລັບລາງວັນທີນຶ່ງ ໃນການປະກວດ Sweepstakes Trophy ໄດ້ຕົກເປັນຂອງສວນສັດນະຄອນແຊນດີອາໂກ ສຳຫຼວດໂຟລດ “It All Started With a Roar” ຊຶ່ງໄດ້ພັນລະນາເຖິງ ມາສຄັອດທີ່ເປັນສິງຊື່ Rex ແລະການສະຫຼອງໃນການອະນຸລັກສັດປ່າ.
ຝູງຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ຢືນຊົນຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງ ທີ່ແຫ່ພາເຣດ ຫຼືການສວນສະໜາມ ຊຶ່ງຫຼາຍໆຄົນໄດ້ພາກັນໄປຕັ້ງແຄັມນອນຖ້າ ຢູ່ຕາມທາງຍ່າງ ໃນຕອນກາງຄືນເພື່ອຖ້າເບິ່ງພາເຣດດັ່ງກ່າວ.