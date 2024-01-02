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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພາ​ເຣດດອກ​ກຸ​ຫຼາບ ຄັ້ງ​ທີ 135 ຈັດ​ຂຶ້ນ​ທ່າມ​ກາງ​ ທ້ອງ​ຟ້າທີ່​​ແຈ່ມ​ໃສ ​​ເພື່ອ​ສະ​ຫຼອງ​ປີ​ໃໝ່ ຕາມ​ປະ​ເພ​ນີ ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ລັດ​ຄ​າ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ

The Toho marching band from Nagoya, Japan, performs at the 135th Rose Parade in Pasadena, Calif., Jan. 1, 2024.
The Toho marching band from Nagoya, Japan, performs at the 135th Rose Parade in Pasadena, Calif., Jan. 1, 2024.

ຂະ​ບວນ​ລົດ​ແຫ່​ທີ່​ຫຸ້ມ​ດ້ວຍດອກ​ໄມ້ ກອງ​ດຸ​ລິ​ຍາງ ແລະ​ໝວດ​ໝູ່​ພວກ​ຂີ່​ມ້າ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ລົງ​ສູ່​ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ ພາຍ​ໃຕ້​ທ້ອງ​ຟ້າ​ ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ແສງ​ແດດ​ຂອງ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ການ​ແຫ່​ຂະ​ບວນ​ພາ​ເຣດ ​ຫຼື​ການ​ສວນ​ສະ​ໜາມດອກ​ກຸ​ຫຼາບ​ຄັ້ງ​ທີ 135 ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ເອົາ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຊົມ​ຫຼາຍ​ແສນ​ຄົນ ໃນ​ວັນ​ຂຶ້ນ​ປີ​ໃໝ່ ​ມື້​ວານນີ້ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ.

ການ​ແຫ່​ຂະ​ບວນ​ພາ​ເຣດ​ຕາມ​ປະ​ເພ​ນີ ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ເມືອງ​ພາ​ຊາ​ເດ​ນາ ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ​ໂດຍມີ​ດາ​ລາ ​ທີ່​ເປັນ​ຕຳ​ນານ​ຂອງບ​ຣອດ​ເວ ອໍ​ດ​ຣາ ແມັກ​ດາ​ໂນ​ລ ໄດ້​ຮັບ​ກຽດ​ໃຫ້​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ພາ​ເຣ​ດ ແລະ​ເນື້ອ​ໄນ “ການ​ສະ​ຫຼອງ​ດົນ​ຕີ​ຂອງໂລກ: ພາ​ສາ​ສາ​ກົນ.”

ໂຟ​ລດ​ຂອງ Western Asset ພວມ​ແລ່ນ​ໄປ​ຕາມ​ເສັ້ນ​ທາງ ຂອງ​ພິ​ທີ​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ ຫຼື​ພາ​ເຣດດອກ​ກຸ​ຫຼາບ​ຄັ້ງ​ທີ 135 ທີ່​ເມືອງ​ພາ​ຊາ​ເດ​ນາ ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 1 ມັງ​ກອນ 2024.
ໂຟ​ລດ​ຂອງ Western Asset ພວມ​ແລ່ນ​ໄປ​ຕາມ​ເສັ້ນ​ທາງ ຂອງ​ພິ​ທີ​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ ຫຼື​ພາ​ເຣດດອກ​ກຸ​ຫຼາບ​ຄັ້ງ​ທີ 135 ທີ່​ເມືອງ​ພາ​ຊາ​ເດ​ນາ ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 1 ມັງ​ກອນ 2024.

ສຳ​ລັບ​ລາງວັນ​ທີ​ນຶ່ງ​ ໃນ​ການ​ປະ​ກວດ​ Sweepstakes Trophy ໄດ້​ຕົກ​ເປັນ​ຂອງ​ສວນ​ສັດ​ນະ​ຄອນ​ແຊນ​ດີ​ອາ​ໂກ ສຳ​ຫຼວດ​ໂຟ​ລດ “It All Started With a Roar” ຊຶ່ງ​ໄດ້​ພັນ​ລະ​ນາ​ເຖິງ​ ມາ​ສ​ຄັອດທີ່​ເປັນ​ສິງ​ຊື່ Rex ​ແລະ​ການ​ສະ​ຫຼອງ​ໃນການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ສັດ​ປ່າ.

ຝູງ​ຊົນ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ຢືນ​ຊົນ​ຢູ່​ຕາມ​ເສັ້ນ​ທາງ ​ທີ່​ແຫ່​ພາ​ເຣດ ​ຫຼື​ການ​ສວນ​ສະ​ໜາມ ຊຶ່ງ​ຫຼາຍໆ​ຄົນໄດ້​ພາ​ກັນ​ໄປ​ຕັ້ງ​ແຄັມນອນ​ຖ້າ ຢູ່​ຕາມ​ທາງ​ຍ່າງ​ ໃນ​ຕອນ​ກາງ​ຄືນ​ເພື່ອ​ຖ້າ​ເບິ່ງ​ພາ​ເຣດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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