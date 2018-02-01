ຜູ້ນຳ ຄາຕາໂລເນຍ ກ່າວວ່າ ການພະຍາຍາມ ເພື່ອເປັນເອກກະລາດ ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ

ຜູ້ນຳທີ່ແບ່ງແຍກດິນແດນ ທີ່ລີ້ໄພຢູ່ໃນຕ່າງແດນ ທ່ານ ຄາລສ໌ ປຸຍເດີມົງ (Carles Puigdemont) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດສເປນ ຕົກໃຈ ດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມເຫັນສ່ວນຕົວ
ທີ່ໂທລະພາບທ້ອງຖິ່ນ ນຳໄປເປັນຂ່າວ ທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ການພະຍາຍາມເພື່ອແຍກ
ຕົວອອກເປັນເອກກະລາດຂອງຄາຕາໂລເນຍ ນັ້ນແມ່ນ “ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ.”
ການຍອມຮັບທີ່ໜ້າຕົກໃຈດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກສານລັດຖະທຳມະນູນສເປນ ໄດ້ຕັດ
ສິນວ່າທ່ານປຸຍເດີມົງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເປັນປະທານໄດ້ ເພາະວ່າ ທ່ານປະເຊີນ ກັບການ
ຖືກຈັບກຸມແລະບໍ່ໄດ້ໄປປາກົດຕົວ ເພື່ອຮັບເອົາຕຳແໜ່ງປະທານນັ້ນ.
“ຂັ້ນຕອນຂອງການເປັນເອກກະລາດ ແມ່ນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເສຍສະຫຼະ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານປຸຍເດີມົງ ໄດ້ຂຽນໃນຂໍ້ຄວາມສົ່ງໄປໃຫ້ພວກໝູ່
ເພື່ອນຜູ້ໃກ້ຊິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງທ່ານ ຫຼັງຈາກທີ່ ໂຄສົກຂອງສະພາຄາຕາໂລເນຍ
ທ່ານ ໂຣເຈີ ທໍເຣັນຕ໌ໄດ້ຍົກ ເລີກກອງປະຊຸມສະພາໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ທີ່ພວກແບ່ງແຍກດິນແດນກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍມີແຜນທີ່ຈະສະເໜີຊື່ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າຮັບ
ຕຳແໜ່ງນັ້ນ.
ຮອງປະທານເຂດຄາຕາໂລເນຍ ທ່ານນາງ ໂສຣາຢາ ເຊນສ ເດີ ຊາງຕາມາເຣຍ
(Soraya Saenz de Santamaria) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານທໍເຣັນຕ໌ ເລືອກເອົາ
ຜູ້ສະໝັກ ທ່ານໃດ ກໍໄດ້ ເພື່ອມາເເທນທ່ານປຸຍເດີມົງ.
“ທ່ານທໍເຣັນຕ໌ ຕ້ອງໄດ້ເປີດການຕິດຕໍ່ພົວພັນຄັ້ງໃໝ່ ເພື່ອຮັກສາສະຖານະການ
ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍທ່ານປຸຍເດີມົງ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທ່ານນາງ .
ນັກຂ່າວຂອງອົງການຂ່າວເທເລຊິງໂກ ໄດ້ບັນທຶກພາບ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຄວາມຂອງ
ທ່ານປຸຍເດີ ມົງ ທີ່ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຍັງໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານໂທນີ ຄອມມິນ ຜູ້ຊ່ອຍ
ທີ່ໃກ້ຊິດ ທີ່ໄດ້ລີ້ໄພຢູ່ຕ່າງປະເທດເຊັ່ນກັນ. ສະຖານນີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖ່າຍພາບກອງ
ປະຊຸມ ທີ່ນະຄອນບຣັສໂຊລ ທີ່ທ່ານປຸຍເດີມົງ ມີໝາຍກຳໜົດການ ຈະເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ.
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