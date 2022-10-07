ລັດ ເທັກຊັສ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພເຂດຊາຍແດນ ໃນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ

ພັກຣີພັບບລີກັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີ່ຈະຍາດເອົາການຄອບຄອງສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ຄືນຈາກພັກເດໂມແຄຣັດໃນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝນີ້ ແລະ ບັນຫາທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ກໍແມ່ນບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປາບປາມອາຊະຍາກຳ.
ພັກຣີພັບບລີກັນມີຊື່ສຽງກັບມາດຕະການຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພເຂດຊາຍແດນ ທີ່ເຄັ່ງຄັດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງໄດ້ເອົາຊະນະໃຈພວກຫົວອະນຸລັກນິຍົມໃນທົ່ວປະເທດ.
ລັດເທັກຊັສ ກໍເປັນລັດນຶ່ງທີ່ມີບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ມາຈາກປະເທດ ເມັກຊິກໂກ ແລະ ອາເມຣິກາລາຕິນ.
ຄົນລາວທ່ານນຶ່ງໃນລັດເທັກຊັສ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງສຳລັບການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝວ່າ "ຢູ່ພີ້ບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍກວ່າໝູ່. ພວກ conservative ຢູ່ພີ້ແມ່ນມີຫຼາຍ, ເຂົາເຈົ້າມັກນະໂຍບາຍພັກຣີພັບບລີກັນຫຼາຍ, ເຊິ່ງແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກຜິດກົດໝາຍ ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າມາ. ສະນັ້ນ ນັກການເມືອງທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບບັນຫານີ້ແມ່ນມັກຈະໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ.”
ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝທີ່ຖືກຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງລັດ ເທັກຊັສ ໃນເດືອນພະຈິກນີ້ ແມ່ນການແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຜູ້ປົກຄອງລັດ ລະຫວ່າງຜູ້ປົກຄອງລັດເທັກຊັສ ຄົນປັດຈຸບັນສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ເກຣັກ ແອບບັອດ ກັບທ່ານ ເບໂຕ ໂອຣວກ ສັງກັດພັກ ເດໂມແຄຣັດ. ທ່ານ ແອບບັອດ ຜູ້ທີ່ກຳລັງແຂ່ງຂັງເພື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສາມ ມີຄະແນນນຳໜ້າໃນການຢັ່ງຫາງສຽງບໍ່ເຖິງ 10 ເປີເຊັນ. ນອກຈາກບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ເຂດຊາຍແດນແລ້ວ, ທັງສອງທ່ານຍັງຈະໂຕ້ຖຽງກັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາການໃຊ້ປືນ, ການກະຈາຍໄຟຟ້າໃຊ້, ການເຮັດແທ້ງລູກ ແລະ ອື່ນໆ.