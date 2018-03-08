ພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ສະແດງກຳລັງ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ primary
ເທື່ອທຳອິດ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຂອງລັດຖະສະພາ ໃນປີ 2018
ທີ່ລັດເທັກຊັສ ໃນວັນອັງຄານມຜ່ານມານີ້. ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ຫຼາຍກວ່າ
1 ລ້ານຄົນ ໄດ້ພາກັນປ່ອນບັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ຂອງລັດຖະສະພາສະຫະລັດ
ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນທີ່ສູງສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1994 ເປັນຕົ້ນມາ ເທື່ອສຸດທ້າຍ ທີ່ພັກ
ເດໂມແຄຣັດສາມາດໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວລັດ ຊຶ່ງເປັນລັດທີ່ຍັງຢູ່
ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມພັກຣີພັບບລີກັນຢ່າງໝັ້ນຄົງນັ້ນ.
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ກໍໄດ້ພາກັນອອກໄປປ່ອນບັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນວັນອັງຄານ
ຜ່ານມານີ້. ມີຜູູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ອອກໄປປ່ອນບັດໃນການເລືອກຕັ້ງ
ຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກຣີພັບບລີກັນຢ່າງເປັນປະຫວັດການສຳລັບການເລືອກຕັ້ງທີ່ບໍ່ແມ່ນ
ປະທານາທິບໍດີ.
ເຊີນຊົມ: ພວກມີສິດປ່ອນບັດ ທີ່ລັດເທັກຊັສ ພາກັນໄປປ່ອນບັດ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ການປ່ອນບັດໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນທີ່ລັດເທັກຊັສ ແມ່ນເປັນຂີດໝາຍຢ່າງເປັນ
ທາງການຂອງການເລີ້ມຕົ້ນການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາ ໃນປີ 2018 ທີ່ວ່າ ທັງ 435
ບ່ອນນັ່ງຂອງສະພາຕ່ຳ ແລະປະມານ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງສະພາສູງ ທີ່ມີທັງໝົດ 100
ບ່ອນນັ່ງນັ້ນ ຈະມີການປ່ອນບັດເລືອກເອົາ. ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ ແມ່ນໄດ້
ຕໍ່ສູ້ກັບຜົນທີ່ຕິດຕາມມາທາງການເມືອງຕ່າງໆ ສຳລັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ
ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ, ພັນທະມິດຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນລັດຖະສະພາ ແລະພັກ
ເດໂມແຄຣັດ ທີ່ເປັນຝ່າຍຄ້ານ.
ແນວໂນ້ມທີ່ເຫັນກັນໃນລັດເທັກຊັສ ແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນພວກສະໝັກ
ທີ່ເປັນແມ່ຍິງ ໂດຍສະເພາະ ໃນພັກເດໂມແຄຣັດ ພວກຊຶ່ງຈະລົງແຂ່ງເປັນສະມາຊິກ
ສະພາ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈຳລັດ ໃນທົ່ວປະເທດ ໃນປີນີ້. “ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ
ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະໄດ້ຍິນສຽງຂອງພວກເຮົາແລະສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະມີ
ຕັ່ງຢູ່ໃນໂຕະ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ລິສຊີ ແພນນິລ ແຟັລຈເຈີ (Lizzie
Pannill Fletcher) ຜູ້ຊຶ່ງຈະປະເຊີນໜ້າ ກັບການແຂ່ງຂັ້ນບັ້ນສຸດທ້າຍ ໃນເດືອນ
ພຶດສະພາ ເພື່ອໃຫ້ເລືອກເປັນຕົວແທນຂອງພັກ.
ພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຕໍ່ຕ້ານປະທານາທິບໍດີ ທ່ານທຣຳ ເປັນຄຳຂວັນຫຼັກ
ໃນການທີ່ຈະຍາດເອົາການຄວບຄຸມຂອງສະພາຕ່ຳ ແລະສະພາສູງກັບຄືນມາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ