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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສຫລ ກ່າວວ່າ ລະເບີດ ລູກທີສີ່ ຢູ່ນະຄອນອອສຕິນ ຊັບຊ້ອນກວ່າເກົ່າ

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຮວມທັງອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ທີ່ ເຫັນຢູ່ ໃກ້ກັບເຮືອນ ບ່ອນທີ່ຖືກວາງລະເບີດ ໃນນະຄອນອອສຕິນ ລັດເທັກຊັສ.

ພວກ​ນັກ​ສືບສວນ​ສະຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ ລະ​ເບີດ​ທີ່​ໄດ້​ແຕກ​ຂຶ້ນໃນ​ວັນ​ແລງ​ວັນ​ອາທິດ​ທີ່​
ຜ່ານ​ມາຢູ່​ນະຄອນ​ອອສຕິນ ໃນລັດເທັກ​ຊັສ ​ໄດ້​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ ​ໂດຍ​ການ​ເຕະ​ສາຍຄະ
ນວນ ​ແລະ​ໄດ້ “​ມີຄວາມ​ຊັບຊ້ອນຫລາຍ​ຂຶ້ນ” ກວ່າ​ລະ​ເບີດ​ສາມ​ໜ່ວຍ​ທີ່​ໄດ້​ແຕກ​ຂຶ້ນ
​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ນີ້.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ຜູ້​ຊາ​ຍສອງ​ຄົນ​ອາຍຸ​ລະຫວ່າງ​ 20 ປີ ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຈາກ​ລະ
​ເບີດທີ່​ແຕກຂຶ້ນ​ເທື່ອ​ຫລ້າ​ສຸດ ເພື່ອສ້າງຄວາມ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອ​ນ ໃຫ້ແກ່ນະຄອນຫຼວງ ຂອງ
ລັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກສຽງ​ໃຕ້ ​ຂອງ​ສະຫະລັດ. ຜູ້ບັນ ຊາການຕຳຫຼວດ ທີ່​ນະ
ຄອນ​ອອສຕິນ ທ່ານ​ບຣາຍອັນ ​ແມນ​ເລ ກ່າວ​ວ່າຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ​ໄດ້​ “ຮັບ​ບາດ
​ເຈັບໜັກ​ພໍສົມຄວນ” ຈາກ​ເຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ​ແຕ່ ມີອາການທຸ່ນທ່ຽງ ຢູ່ທີ່​ໂຮງໝໍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ​ ບັນດາ​ນັກ​ສືບສວນ “​ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຄ້າຍຄື​ກັນ​ຂອງກົນ​ໄກ​ລະ​ເບີດທີ່ແຕກ
ຂຶ້ນຢູ່​ທີ່​ນີ້​ ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ມື້​ຄືນ​ນີ້ ​ແລະ​ກົນ​ໄກ​ອື່ນໆ​ສາມອັນ ທີ່ໄດ້​ແຕກ​ຢູ່ ນະຄອນ​ອອສຕິນ ​ເລີ້ມມາແຕ່​ວັນ​ທີ 2 ​ເດືອນມີນາ.” ລະ​ເບີດ​ແຕກ​ໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ນັ້ນໄດ້ສັງຫານ​ສອງ​ຄົນ ​ແລະ
ມີ​ຄົນ​ອື່ນໆອີກໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ສອງ​ຄົນ.

​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ອົງການ​ສັນຕິ​ບານ​ກາງ ຫຼື FBI ທ່ານ​ຄຣິສໂຕ​ເຟີ ​ຄົມບ໌ ກ່າວ​ວ່າການ​ໃຊ້​ສາຍ
​ເຕະ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ລະ​ເບີດ​ແຕກ​ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເທື່ອ​ສຸດ​ທ້າຍ “​ໄດ້​ປ່ຽ​ນແປງທຸກ​ຢ່າງ. ມັນໄດ້ເພີ້​ມ
ຄວາມ​ຊັບຊ້ອນ. ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ແນ​ເປົ້າໝາຍ​ໃສ່​ບັນດາ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ. ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ
​ຫ່ວງ​ທີ່​ສຸດ​ຕໍ່​ການ​ເຕະ​ສາຍ ​ເດັກນ້ອຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ອາດ​ສາມາດ​ຢ່າງໄປຕາມທາງ​ຍ່າງ ​ແລະ
ເຕະສິ່ງ​ໃດ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ.” ລະ​ເບີດ​ແຕກ​ເທື່ອ​ກ່ອນ​ແມ່ນ​ຫໍ່​ລະ​ເບິດ ​ທີ່ປະ​ໄວ້​ຢູ່ປະຕູ​ເຂົ້າ​ເຮືອນ​
ຄົນ ​ແລະ​ໄດ້​ແຕກ​ຂຶ້ນໃນ​ເວລາ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ໄດ້​ຍົກ​ຫໍ່​ຂຶ້ນ​.”

ທ່ານ​ຄົ​ມບ໌ ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ມີ “​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ທີ່​ສຸດ’ ທີ່​ຊາວ​ນະຄອນ​ອອສຕິນພາກັນຢູຸ່ຫ່າ​ງ
​ໄກ​ຈາກທຸກ​ຢ່າງທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອາດ “​ພິຈາລະ​ນາ​ວ່າ​ສົງ​ໄສ.”

ພວກ​ເຈົ້໊າໜ້າ​ທີ່​ຍັງ​ສື​ບສວນ​ລະ​ເບີດ​ແຕກວ່າ ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ແມ່ນ​ການ​ກະທຳທີ່ເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມກຽດ​ຊັງ. ລະ​ເບີ​ດ​ແຕກ​ສາມ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ​ໄດ້​ສັງຫານ​ຜູ້​ຊາຍຊາ​ວ ອາ​ເມຣິກັນ​ເຊື້ອສາຍ​ອາ​ຟຣິກາສອງ​ຄົນ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແ​ມ່ຍິງ​ຮິສ​ແປ​ນິກອາຍຸ 75 ປີ ທີ່ກຳລັງ​ຕໍ່ສູ້​ກັບ
​ຊີວິດ​ຂອງ​ລາວຢູ່. ​ແຕ່​ວ່າບັນດາ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຫລ້າສຸດ​ແມ່ນ​ຄົນ ຜີວຂ​າວ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເງິນ​ລາງ​ວັນ 100,000 ພັນ​ໂດ​ລາ​ ແກ່ທຸກ​ຄົນ ທີ່​ສາມາດ
​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ແກ່​ບັນ​ດາອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍ ທີ່​ນຳໄປ​ສູ່​ການ​ຈັບ​ກຸມ ​ແລະ​ຕັດ
ສິນ​ລົງ​ໂທ ດພວກ​ກະທຳ​ຜິດ ກ່ຽວກັບ​ການວາງ​ລະ​ເບີດນີ້.

ທ່ານ​ຄົມ​ບ໌ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງການຢາກໃຫ້​ກະທຳ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້​ຢຸດ​ເຊົາ​.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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