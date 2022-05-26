ມືປືນໄວລຸ້ນ ສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສັງຫານເດັກນ້ອຍຢ່າງໜ້ອຍ 19 ຄົນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ສອງຄົນໄດ້ເຕືອນໃນຂໍ້ຄວາມສ່ວນຕົວໃນສື່ສັງຄົມກ່ອນເວລາທີ່ລາວໃກ້ຈະດຳເກີນການຍິງຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ຜູ້ປົກຄອງລັດເທັກຊັສ ທ່ານ ເກຣັກ ແອບບັອດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານ ແອບບັອດ ໄດ້ອະທິບາຍທ້າວ ຊາລວາດໍ ຣາມອສ ວ່າເປັນຜູ້ຊາຍອາຍຸ 18 ປີທີ່ໄດ້ອອກຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ. ທ່ານຜູ້ປົກຄອງລັດໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດສຳລັບການໂຈມຕີຂອງທ້າວ ຣາມອສ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ຣອບ (Robb) ຕັ້ງຢູ່ເມືອງນ້ອຍໆຊື່ວ່າ ຢູວາລເດ, ລັດ ເທັກຊັສ, ເຊິ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງເວລາທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ໄດ້ຍິງທ້າວ ຣາມອສ ຕາຍ.
ແຕ່ທ່ານ ແອບບັອດ ໄດ້ກ່າວວ່າບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຄົ້ນພົບການປິ່ນປົວບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ທີ່ຖືກລົງທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບ ທ້າວ ຣາມອສ, ແນວໃດກໍ່ຕາມສື່ມວນຊົນໄດ້ລາຍງານວ່າບາງຄັ້ງ ທ້າວ ຣາມອສ ໄດ້ຍິງປືນລົມໃສ່ຄົນຢູ່ຕາມຖະໜົນຂອງເມືອງ ຢູວາລເດ ແລະ ໄດ້ແກວ່ງໄຂ່ໃສ່ລົດ. ຜູ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບລາວເວົ້າວ່າ ລາວໃຈຮ້າຍເພາະວ່າລາວບໍ່ໄດ້ສຳເລັດການຮຽນຫຼາຍພໍເພື່ອຈົບການສຶກສາໃນອາທິດນີ້ກັບເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຂອງລາວ.
ທ່ານ ແອບບັອດ ໄດ້ກ່າວວ່າ 30 ນາທີກ່ອນທີ່ທ້າວ ຣາມອສ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນໂຮງຮຽນ, ລາວໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນເຟສບຸກວ່າ, “ຂ້ອຍຊິຍິງແມ່ເຖົ້າຂອງຂ້ອຍ,” ກັບຜູ້ທີ່ລາວອາໄສຢູ່ນຳ, ແລະໄດ້ໄປຍິງປືນໃສ່ໜ້າຂອງລາວ. ແມ່ຍິງຄົນດັ່ງກ່າວ, ຊື່ວ່າ ຊີເລຍ ມາຕີເນສ, ອາຍຸ 66 ປີ, ຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດຈາກການໂຈມຕີນັ້ນ, ຖືກສົ່ງເຂົ້າໂຮງໝໍ, ແລະ ມີລາຍງານວ່າອາການສາຫັດ.
ໃນເວລາຕໍ່ມາ, ລາວໄດ້ຂຽນອີກຂໍ້ຄວາມນຶ່ງວ່າ, “ຂ້ອຍໄດ້ຍິງແມ່ເຖົ້າຂອງຂ້ອຍ.”
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃນຂໍ້ຄວາມທີສາມ, ທ້າວ ຣາມອສ ໄດ້ເຕືອນວ່າ “ຂ້ອຍຈະໄປຍິງໂຮງຮຽນປະຖົມ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ແອບບັອດ.
ທ່ານ ແອນດີ ສໂຕນ, ໂຄສົກສຳລັບບໍລິສັດ ເມຕາ ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດແມ່ຂອງ ເຟສບຸກ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ຂໍ້ຄວາມທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ຖືກສົ່ງໃຫ້ຄົນນຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍວ່າມືປືນໄດ້ໃຊ້ເວັບໄຊ້ໃດຂອງບໍລິສັດ ເມຕາ.