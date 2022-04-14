ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຈາກປະເທດ ນິກາຣາກົວ, ເວເນຊູເອລາ ແລະ ຄິວບາ ໄດ້ເດີນທາງຮອດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນໃນວັນພຸດວານນີ້ ຫຼັງຈາກຜູ້ປົກຄອງລັດ ເທັກຊັສ, ທ່ານເກຣັກ ແອບບັອດ, ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ, ໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະສົ່ງເຂົາເຈົ້າໄປນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດຫຼັງຈາກທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຜ່ານກາານກວດກາຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງລັດຖະບານກາງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ.
ຫ້ອງການຂອງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່ານີ້້ແມ່ນ “ສ່ວນນຶ່ງຂອງທ່ານຕອບໂຕ້ຂອງຜູ້ປົກ ຄອງລັດ ທ່ານແອບບັອດ ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນເພື່ອສິ້ນສຸດການຂັບໄລ່ຫົວຂໍ້ທີ 42,” ເຊິ່ງອ້າງເຖິງຄຳສັ່ງພາວະສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກຍຸກໂຣກລະບາດ ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນເຂົ້າເມືອງຂັບໄລ່ພວກຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຢູ່ເຂດຊາຍແດນ, ແມ່ນກະທັ້ງຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມຂໍການລີ້ໄພ.
ລົດບັສໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກເມືອງ ແດລ ຣີໂອ (Del Rio), ລັດເທັກຊັສ, ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະ ຄາດວ່າຈະໄປສົ່ງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານປະມານ 35 ຄົນຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ. ອີງຕາມການລາຍງານຕ່າງໆ, ລົດບັສຄັນທຳອິດໄດ້ເດີນທາງຮອດພຽງສອງສາມຊ່ວງຕຶກຫ່າງອອກໄປ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ບອກບັນດານັກຂ່າວ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະ ແຫຼງຂ່າວວ່າ “ດ້ວຍການສົ່ງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນລົດບັສໄປນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນນັ້ນ, ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນຈະສາມາດທີ່ຈະບັນລຸຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນຜູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າມຊາຍແດນມາໃນທັນທີຫຼາຍຂຶ້ນ. ລັດເທັກຊັສບໍ່ຄວນແບກຮັບພາລະຂອງຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພເຂດຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາ.”
ຫຼັງຈາກການປະກາດດັ່ງກ່າວ, ຫ້ອງການຂອງຜູ້ປົກຄອງລັດ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະ ຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າໂຄງການທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນການອາສາສະໝັກຢ່າງສິ້ນເຊີງ ແລະ ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄດ້ເດີນທາງໄປ ວໍຊິງຕັນ ຫຼັງຈາກອົງກການພາສີ ແລະ ການປົກປ້ອງເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ໄດ້ດຳເນີນການກວດກາເຂົາເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢູ່ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ເມັກຊິໂກແລ້ວ.
ອີງຕາມລາຍງານຕ່າງໆຂອງສື່ມວນຊົນ, ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານບາງຄົນໄດ້ມີແຜນ ທີ່ຈະເດີນທາງໄປເມືອງອື່ນໆຂອງ ສະຫະລັດ. ແຕ່ບໍ່ວ່າຈຸດໝາຍປາຍທາງສຸດທ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າຈະຢູ່ໃສນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າມີພັນທະທີ່ຈະລາຍງານຕໍ່ຫ້ອງການຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ການບັງຄັບເກັບພາສີເພື່ອສືບຕໍ່ຂະບວນການຄົນເຂົ້າເມືອງ.
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