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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້ປົກຄອງລັດເທັກຊັສ ອອກຄຳສັ່ງຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ໜ່ວຍງານໃດ ບັງຄັບໃຫ້ສັກວັກຊີນ ກັນ COVID-19 ຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວ

ທ່ານເກ​ຣັກ ແອບບອດ, ຜູ້ປົກ​ຄອງລັດເທັກ​ຊັ​ສກ່າວ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ການ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳໃນ​ນະຄອນ Austin ຂອງ​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ, ວັນ​ທີ 5 ກຸມ​ພາ, 2019

ທ່ານເກ​ຣັກ ແອບບອດ (Greg Abbott) ຜູ້ປົກ​ຄອງລັດເທັກ​ຊັ​ສທີ່​ຢູ່ທາງພາກ ຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ຂອງສະຫະລັດໄດ້ອອກຄຳ​ສັ່ງໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າຫ້າມໜ່ວຍ ງານໃດອອກ​ຂໍ້​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ສັກວັກຊີນກັນ COVID-19 ຢູ່ໃນລັດແຫ່ງນັ້ນ.

ຄຳ​ສັ່ງນັ້ນ​ລະ​ບຸວ່າ "ບໍ່ມີໜ່ວຍງານໃດໝົດຢູ່ໃນລັດເທັກຊັສທີ່​ຈະສາ​ມາດບັງຄັບ ບຸກຄົນໃດນຶ່ງໃຫ້​ໄປຮັບການ​ສັກຢາວັກຊີນກັນ COVID-19 ໄດ້, ລວມທັງພະ ນັກງານ ຫຼືລູກ​ຄ້າທີ່ຄັດຄ້ານການສັກຢາປ້ອງກັນດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດ​ກໍ​ຕາມທີ່​ເປັນຄວາມຮູ້ສຶກແບບສ່ວນຕົວ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາ, ຫຼືຍ້ອນເຫດຜົນທາງສຸ​ຂະ​ພາບ, ລວມທັງ​ການຟື້ນຕົວຈາກການ​ຕິດ COVID-19 ອີກ​ດ້ວຍ.”

ທ່ານແອບບອດແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້​ປົກ​ຄອງລັດທີ່​ສັງ​ກັດພັກຣີພັບບລີກັນຢູ່ໃນ ສະຫະລັດທີ່ໄດ້ປະທະກັບຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບ​ເດັນໃນ​ການ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຢ່າງ​ໜັກຂອງພະຍາດທີ​ແກ່​ຍາວມາໄດ້ເກືອບສອງປີ ແລ້ວ, ລວມທັງການຫ້າມລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະໂຮງຮຽນເມືອງບໍ່ໃຫ້ວາງ​ກົດລະ​ບຽບບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຄົນໃສ່ໜ້າກາກ​ປິດ​ປາກ.

ປະທານາທິບໍດີ​ໄບ​ເດັນໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃນເດືອນແລ້ວນີ້ໂດຍຊີ້ນຳໃຫ້ທຸລະກິດ ທັງໝົດທີ່ມີພະນັກງານ 100 ຄົນ ຂຶ້ນ​ໄປວ່າ ໃຫ້ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຄົບຖ້ວນ ຫຼືບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນກໍ​ຈະປະເຊີນກັບການກວດປະ ຈຳອາທິດ, ພ້ອມກັບຄຳສັ່ງສັກຢາວັກຊີນແບບບັງຄັບສຳລັບພະນັກງານການ​ແພດ, ພະນັກງານລັດຖະບານກາງແລະຜູ້ຮັບເໝົາເຮັດ​ວຽກັບລັດຖະບານກາງ ທຸກ​ຄົນ.

ສອງບໍລິສັດໃຫຍ່ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່ໃນລັດເທັກຊັ​ສ ຄືສາຍການບິນ American Airlines ແລະ Southwest Airlines ໄດ້ປະກາດການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ມີການສັກຢາວັກຊີນ ກັນພະຍາດ COVID-19 ໃຫ້ແກ່ກໍາລັງແຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນຫລາຍມື້ຜ່ານມານີ້. ​ເຟ​ສ​ບຸ​ກ (Facebook) ແລະກູ​ໂກ (Google), ບໍ​ລິ​ສັດ ຍັກໃຫຍ່ດ້ານເທັກໂນໂລ​ຈີທີ່​ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ເຊິ່ງທັງສອງໄດ້ຮັກສາຫ້ອງ ການໃຫຍ່ຢູ່ໃນລັດເທັກຊັສ, ກໍໄດ້ອອກກົດ​ລະ​ບຽບ​ບັງ​ຄັບໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນ ຕໍ່ ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນ​ກັນ.

​ທ່ານ​ແອັບ​ບອດ (Abbott), ຜູ້ທີ່ເຄີຍຖືກກວດພົບວ່າເປັນພະຍາດ COVID-19 ໃນຕົ້ນປີນີ້, ກ່າວຢູ່ໃນຄຳສັ່ງຂອງທ່ານວ່າ "ການສັກຢາວັກຊີນແມ່ນໄດ້ຮັບການ ຊຸກຍູ້ຢ່າງຫລວງ​ຫລາຍສຳລັບຜູ້ທີ່ມີສິດເໝາະ​ສົມ​ໃນ​ການ​ສັກຢານີ້ ແຕ່ຕ້ອງເປັນ ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຊາວເທັກ​ຊັ​ສຢູ່ສະເໝີ." ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ທ່ານຈະຊຸກຍູ້ ໃຫ້ສະພານິຕິບັນຍັດຂອງລັດຮັບຮອງເອົາຄຳສັ່ງຂອງທ່ານ​ໃຫ້ກາຍເປັນກົດ​ໝາຍ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງປະຊຸມພິເສດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ແຕ່ດຣ. ແອນ​ໂທ​ນີ ຟາວ​ຈິ (Anthony Fauci), ຫົວໜ້າສະຖາບັນພະຍາດພູມແພ້ ແລະພະຍາດຕິດແປດແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນ​ໃຊ້​ການ​ໄດ້" ໃນລະຫວ່າງການ ສຳພາດວັນຈັນຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຂ່າວທາງເຄເບິນ CNN.

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