ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ກໍ່ການຮ້າຍ ຖືກສົ່ງ ມາຂຶ້ນສານ ຢູ່ ສະຫະລັດ

ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເປັນສະມາຊິກກຸ່ມ al-Qaida ຄົນນຶ່ງ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜູນຕໍ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໄດ້ໄປປາກົດໂຕຢູ່ທີ່ສານລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ ໃນ
ນະຄອນ Philadelphia ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຫລັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ຖືກສົ່ງມາຈາກ Spain.
ທ້າວ Ali Charaf Damache ໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງໃນປີ 2011 ຢູ່ທີ່ສານໃນເຂດ ພາກ
ຕາເວັນອອກທີ່ລັດ Pennsylvania ໃນຂໍ້ຫາວ່າລາວໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ການກໍ່
ການຮ້າຍ ຮວມທັງວາງແຜນສັງຫານ ນັກແຕ້ມຊາວສະວີເດັນ ທ່ານ Lars Vilks ທີ່
ໄດ້ແຕ້ມຮູບພະສາດສະດາ Muhammad ເປັນໝາ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຊື່ອວ່າ ທ້າວ Demache ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບແມ່ຍິງຊາວອາເມຣິ
ກັນ ນາງ Colleen La Rose ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ Jihad Jane ທີ່ເກັບເກນເອົາຜູ້ຄົນ ໄປ
ທຳການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນ ຢູໂຣບ ແລະເອເຊຍ.
ນາງ La Rose ປັດຈຸບັນນີ້ ກຳລັງຮັບໃຊ້ໂທດຕິດຄຸກ 10 ປີ ຈາກການວາງແຜນໂຈມ
ຕີ ຮວມທັງວາງແຜນຂ້າທ່ານ Vilks ຊຶ່ງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນເທື່ອ.
ທ້າວ Demache ທີ່ຮູ້ກັນໃນອິນເຕີແນັດວ່າ ທຸງດຳ ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດຜູ້ທຳອິດ ທີ່
ຖືກສົ່ງໂຕມາຂຶ້ນສານຢູ່ສະຫະລັດ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ຫາກໍ່ການຮ້າຍ ພາຍໃຕ້ລັດ
ຖະບານທ່ານທຣໍາ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານເຫັນພ້ອມ ກັບການສົ່ງພວກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເປັນຜູ້
ກໍ່ການຮ້າຍ ໄປຂັງຢູ່ຄຸກທະຫານ ທີ່ອ່າວ Guantanamo ແທນທີ່ຈະນຳ ມາຂຶ້ນສານ
ພົນລະເຮືອນ.
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນເວລານີ້ເທື່ອວ່າ ເປັນຫຍັງລັດຖະບານທ່ານທຣໍາຈຶ່ງ ປ່ຽນ
ທ່າທີ.
ໂຄສົກກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານ Ian Prior ພຽງແຕ່ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ “ໄດ້ໃຊ້ ຂັ້ນຕອນ
ການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນຢູ່ເປັນປະຈຳ ເພື່ອນຳເອົາໂຕພວກທີ່ຖືກຟ້ອງຮ້ອງຫລົບລີ້ໜີ
ກົດໝາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມາດຳເນີນຄະດີ ຢູ່ໃນສານລັດຖະບານກາງຂອງພວກເຮົາ.”
ສະຫະພັນສິດທິພົນລະເຮືອນອາເມຣິກັນ ຫລື ACLU ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບ
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວນີ້. ທ່ານ David Cole ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານກົດ ໝາຍແຫ່ງ
ຊາດຂອງ ACLU ກ່າວວ່່າ “ການດຳເນີນຄະດີພວກກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນສານລັດຖະບານ
ກາງເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຄວນປະຕິບັດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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