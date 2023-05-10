ການປະຊຸມທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ກ່ຽວກັບເພດານໜີ້ສິນ ຢູ່ທີ່ທໍານຽບຂາວ ສິ້ນສຸດລົງ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ

ບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະສະພາຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຜິດຫວັງ ແລະ ລົ້ມແຫຼວ ລຸນຫຼັງການປະຊຸມທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ກັບປະທານາທິບໍດີ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່ຽວກັບເພດານໜີ້ສິນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ທ່ານໄບເດັນ ພະຍາຍາມຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບການເງິນ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກທີ່ກໍາລັງບໍ່ສະບາຍໃຈນີ້ ສະຫງົບລົງ, ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານຄິດວ່າ ການປະຊຸມ ແມ່ນ “ໃຫ້ດອກອອກຜົນ” ແລະກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ກໍຈະພົບປະກັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນມື້ວັນສຸກນີ້, ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດກໍາລັງ ເພັ່ງເລັງໃສ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບການຜິດນັດໃນການຊໍາລະໜີ້ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ພົບກັບປະທານສະພາຕໍ່າ ຈາກພັກຣີພັບບຣິກັນ ທ່ານເຄວິນ ແມັກຄາທີ ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະຜູ້ນໍາສຽງສ່ວນໜ້ອຍໃນ
ສະພາສູງ ທ່ານມິຈ ແມັກຄອລແນລ (Mitch McConnell), ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ນໍາສະພາຕໍ່າຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານຮາຄີມ ເຈັຟຟຣີ (Hakeem Jeffries) ແລະຜູ້ນໍາສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ທ່ານຊັກ ຊູມເມີ, ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນວ່າ ລັດຖະບານສາມາດຢືມເງິນເພີ້ມຂຶ້ນໄດ້ ສໍາລັບການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວນັ້ນ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນໄປໃນແງ່ດີ ກ່ຽວກັບການຕົກລົງກັນໃນອະນາຄົດ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ທ່ານຈະສືບຕໍ່ຢືນຢັດໃຫ້ລັດຖະສະພາຍົກເລີກເພດານໜີ້ສິນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະແດງອອກມາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລ້ວ ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມວ່າ ການຜິດນັດບໍ່ໃຊ້ໜີ້ ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກສໍາລັບພວກເຮົາ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ເວົ້າຊໍ້າອີກຄັ້ງໃນເວລານັ້ນວ່າ ອາເມຣິກາ ບໍ່ແມ່ນປະເທດທີ່ບໍ່ມີເງິນ.”