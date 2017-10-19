ຫຼາຍສິບພັນຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມເດີນຂະບວນ ເພື່ອ ປະທ້ວງ ການວາງລະເບີດ ທີ່ ໂມກາດິສຊູ

ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບພັນຄົນ ໄດ້ລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູແລະ
ຫົວເມືອງອື່ນໆຂອງໂຊມາເລຍໃນວັນພຸດວານນີ້ເພື່ອປະນາມພວກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການ
ວາງລະເບີດຂະໜາດແຮງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເກືອບ 300 ຄົນແລະບາດເຈັບອີກ
400 ກວ່າຄົນ.
ການປະທ້ວງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູ ມີຂຶ້ນເພື່ອເປັນການສະໜອງຕອບ ຕໍ່ການ
ຮຽກຮ້ອງຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ໃນການໂຮມຊຸມນຸມຄັ້ງໃຫຍ່ ເພື່ອສວດມົນພາ
ວະນາໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ເສຍຊີວິດ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລົດບັນທຸກ
ລະເບີດ ເມື່ອວັນເສົາແລ້ວ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ al-
Shabab.
ກ່ອນການໂຮມຊຸມນຸມ ກໍມີພວກຊາວໜຸ່ມທີ່ມັດຫົວດ້ວຍຜ້າແດງ ບັງຄັບໃຫ້ທຸລະກິດ
ຕ່າງໆອັດກິດຈະການຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ພວກເດີນຂະບວນ ໄດ້ພາກັນຮ້ອງຄຳຂວັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ “ພວກສັດຕູຈົ່ງຈິບຫາຍ
ກຸ່ມ al-Shabab ຈົ່ງວອດວາຍ” ຊຶ່ງໃນເວລາຕໍ່ມາເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ສະ
ໜາມກິລາເຕະບານ Banadir ບ່ອນທີ່ປະທານາທິບໍດີແລະຜູ້ນຳອື່ນໆໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
ປະທານາທິບໍດີ Mohamed Abdullahi Mohamed ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວໂຊມາເລຍ ຈັບອາວຸດຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ ໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ ສົງຄາມທີ່ຫ້ຽມໂຫດກັບກຸ່ມ al-Shabab.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງສາມັກຄີກັນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກ
ຮ້ອງ ໃຫ້ຊາວໂຊມາເລຍທັງໝົດ ຈັບມືກັນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານສັດຕູຮ່ວມນຶ່ງດຽວ.”
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງໄດ້ເຊື້ອເຊີນແບບດຽວກັນນີ້ ຕໍ່ພວກຜູ້ນຳທາງການເມືອງໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກນັກການເມືອງທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດຈົ່ງປະ ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຂັດແຍ້ງກັນຂອງພວກເຮົາໄວ້ຢູ່ທາງຂ້າງ ແລະມາຮ່ວມມືກັນ ໃນການ
ຕໍ່ສູ້ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ.”
ເຈົ້າຄອງກຳແພງນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູ ທ່ານ Taabit Abdi Mohamed ກ່າວວ່າ “ຊາວໂຊມາເລຍຕ້ອງກຽມພ້ອມ ໃນການເຮັດສົງຄາມເພື່ອປົດປ່ອຍຫົວເມືອງແຫ່ງນີ້.”
ແຕ່ສະໜາມກິລາ ພວກປະທ້ວງໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນ ໄປຍັງບ່ອນທີ່ຖືກໂຈມຕີ ໃນມື້ ວັນເສົາແລ້ວ ເພື່ອຈັດພິທີໄວ້ອາໄລໃຫ້ແກ່ພວກເຄາະຮ້າຍຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ການໂຮມຊຸມນຸມອື່ນໆ ຍັງມີຂຶ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ເມືອງ Baidao, Beledweyne ແລະທີ່ເມືອງ Dhusamareeb.
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