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ໂລກ

ຫຼາຍສິບພັນຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມເດີນຂະບວນ ເພື່ອ ປະທ້ວງ ການວາງລະເບີດ ທີ່ ໂມກາດິສຊູ

ພວກປະທ້ວງ ພວມເດີນຂະບວນຢູ່ໃກ້ໆ ກັບບ່ອນທີ່ມີ ການວາງລະເບີດ ໃນມື້ວັນເສົາແລ້ວ ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂມກາດິສຊູ. (ວັນທີ 18 ຕຸລາ, 2017)

ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບພັນຄົນ ໄດ້ລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູແລະ
ຫົວເມືອງອື່ນໆຂອງໂຊມາເລຍໃນວັນພຸດວານນີ້ເພື່ອປະນາມພວກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການ
ວາງລະເບີດຂະໜາດແຮງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເກືອບ 300 ຄົນແລະບາດເຈັບອີກ
400 ກວ່າຄົນ.

ການປະທ້ວງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູ​ ມີຂຶ້ນເພື່ອເປັນການສະໜອງຕອບ ຕໍ່ການ
ຮຽກຮ້ອງຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ໃນການໂຮມຊຸມນຸມຄັ້ງໃຫຍ່ ເພື່ອສວດມົນພາ
ວະນາໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ເສຍຊີວິດ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລົດບັນທຸກ
ລະເບີດ ເມື່ອວັນເສົາແລ້ວ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ al-
Shabab.

ກ່ອນການໂຮມຊຸມນຸມ ກໍມີພວກຊາວໜຸ່ມທີ່ມັດຫົວດ້ວຍຜ້າແດງ ບັງຄັບໃຫ້ທຸລະກິດ
ຕ່າງໆອັດກິດຈະການຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ພວກເດີນຂະບວນ ໄດ້ພາກັນຮ້ອງຄຳຂວັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ “ພວກສັດຕູຈົ່ງຈິບຫາຍ
ກຸ່ມ al-Shabab ຈົ່ງວອດວາຍ” ຊຶ່ງໃນເວລາຕໍ່ມາເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ສະ
ໜາມກິລາເຕະບານ Banadir ບ່ອນທີ່ປະທານາທິບໍດີແລະຜູ້ນຳອື່ນໆໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ຂອງໂຊມາເລຍ ແລະອື່ນໆ ເຕົ້າໂຮມກັນ ແລະຊອກຫາຊາກສົບ ຢູ່ຕຶກອາຄານ ທີ່ເກືອບຖືກທຳລາຍ ຍ້ອນເຫດລະເບີດ ທີ່ນະຄອນໂມກາດິສຊູ. (ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2017)
ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ຂອງໂຊມາເລຍ ແລະອື່ນໆ ເຕົ້າໂຮມກັນ ແລະຊອກຫາຊາກສົບ ຢູ່ຕຶກອາຄານ ທີ່ເກືອບຖືກທຳລາຍ ຍ້ອນເຫດລະເບີດ ທີ່ນະຄອນໂມກາດິສຊູ. (ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2017)

ປະທານາທິບໍດີ Mohamed Abdullahi Mohamed ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວໂຊມາເລຍ ຈັບອາວຸດຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ ໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ ສົງຄາມທີ່ຫ້ຽມໂຫດກັບກຸ່ມ al-Shabab.

ທ່ານກ່າວວ່າ “ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງສາມັກຄີກັນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກ
ຮ້ອງ ໃຫ້ຊາວໂຊມາເລຍທັງໝົດ ຈັບມືກັນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານສັດຕູຮ່ວມນຶ່ງດຽວ.”

ນອກນັ້ນທ່ານຍັງໄດ້ເຊື້ອເຊີນແບບດຽວກັນນີ້ ຕໍ່ພວກຜູ້ນຳທາງການເມືອງໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກນັກການເມືອງທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດຈົ່ງປະ ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຂັດແຍ້ງກັນຂອງພວກເຮົາໄວ້ຢູ່ທາງຂ້າງ ແລະມາຮ່ວມມືກັນ ໃນການ
ຕໍ່ສູ້ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ.”

ເຈົ້າຄອງກຳແພງນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູ ທ່ານ Taabit Abdi Mohamed ກ່າວວ່າ “ຊາວໂຊມາເລຍຕ້ອງກຽມພ້ອມ ໃນການເຮັດສົງຄາມເພື່ອປົດປ່ອຍຫົວເມືອງແຫ່ງນີ້.”

ແຕ່ສະໜາມກິລາ ພວກປະທ້ວງໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນ ໄປຍັງບ່ອນທີ່ຖືກໂຈມຕີ ໃນມື້ ວັນເສົາແລ້ວ ເພື່ອຈັດພິທີໄວ້ອາໄລໃຫ້ແກ່ພວກເຄາະຮ້າຍຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

ການໂຮມຊຸມນຸມອື່ນໆ ຍັງມີຂຶ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ເມືອງ Baidao, Beledweyne ແລະທີ່ເມືອງ Dhusamareeb.

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