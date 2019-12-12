ຜູ້ປະທ້ວງປະມານ 20,000 ຄົນໄດ້ເດີນຂະບວນຜ່ານຖະໜົນຕ່າງໆຂອງນະຄອນ ຊິດນີ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານດຳເນີນການຢ່າງຮີບດ່ວນ ກ່ຽວກັບ ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ.
ການປະທ້ວງໄດ້ຈັດຂຶ້ນນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກເມືອງແຫ່ງປະຫວັດສາດຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ນັ້ນໄດ້ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍຄວັນໜາ ທີ່ມາຈາກໄຟໄໝ້ປ່າຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເຊິ່ງໄດ້ເຜົາໄໝ້ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດຢູ່ເຂດຊານເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທຳລາຍພື້ນທີ່ຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານເຮັກຕາ ແລະ ບ້ານເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 700 ຫຼັງ. ປະຊາຊົນ 6 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນໄພພິບັດນັ້ນ.
ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກ ເພື່ອປ້ອງກັນເຂົາເຈົ້າຈາກຄວັນທີ່ເປັນພິດ, ໃນຂະນະທີ່ດັດສະນີຄຸນນະພາບອາກາດຂອງນະຄອນ ຊິດນີ ໄດ້ສູງຂຶ້ນເໜືອຂີດຈຳກັດທີ່ຖືກພິຈາລະນາວ່າອັນຕະລາຍ 11 ເທົ່າ. ຄວັນໄຟດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ຫົວໃຈ ແລະ ປອດ ຢູ່ແຕ່ໃນເຮືອນບໍ່ໃຫ້ອອກໄປນອກ ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້.
ບັນດານັກດັບໄຟໄດ້ຟ້າວໄປແຕ່ຕຶກນຶ່ງຫາອີກຕຶກນຶ່ງ ເພື່ອມອດສຽງເຕືອນທີ່ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍຄວັນໄຟນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ເຮືອໂດຍສານບາງລຳໄດ້ຖືກຍົກເລີກການເຮັດວຽກ ໃນຂະນະໄລຍະທີ່ມອງເຫັນໃນທ່າເຮືອ ທີ່ມີຊື່ສຽງນັ້ນ ໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງເປັນສູນ.
ໄຟປ່າປະມານ 100 ແຫ່ງແມ່ນກຳລັງເຜົາໄໝ້ໃນລັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດຄືລັດ ນິວ ຊ້າວ ແວລສ໌, ວິກຕໍເຣຍ ແລະ ຄວີນສແລນ, ເຊິ່ງຖືກກະຕຸ້ນໂດຍອຸນຫະພູມທີ່ສູງ ແລະ ທີ່ດິນທີ່ແຫ້ງຍ້ອນໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ.