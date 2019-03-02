ປະຊາຊົນຊາວອາລຈີເຣຍ ຫຼາຍສິບພັນຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງຫຼັງຈາກພິທີສູດມົນໃນວັນສຸກວານນີ້ເພື່ອປະທ້ວງຮຽກຮ້ອງບໍ່ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີອັບແດລລາຊິສ ບູເຕຟລີກາ ພະຍາຍາມຈະເຂົ້າກຳອຳນາດ ເປັນສະໄໝທີຫ້າ.
ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ມີອາຍຸເກືອບ 82 ປີ ແລ້ວນັ້ນ ເຄີຍເປັນເສັ້ນເລືອດ ຢູ່ໃນສະໝອງແຕກ ຫຼື ສະໂຕຣກ ໃນປີ 2013 ແລະກໍບໍ່ມີຜູ້ໃດຄ່ອຍເຫັນທ່ານຫຼັງຈາກນັ້ນມາ.
ທີ່ນະຄອນຫຼວງອາລເຈຍໃນມື້ວັນສຸກວານນີ້ ພວກເດີນຂະບວນ ທັງໜຸ່ມນ້ອຍແລະເຖົ້າແກ່ ຕ່າງກໍພາກັນຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ “ບໍ່ມີສະໄໝທີ 5” ແລະ “ເພື່ອອາລຈີເຣຍທີ່ເສລີ ແລະເປັນປະຊາທິປະໄຕ.”
ອາລຈີເຣຍຈະຈັດໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນວັນທີ 18 ເມສາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ການປະທ້ວງຢູ່ອາລຈີເຣຍ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນດຳເນີນໄປດ້ວຍຄວາມສະຫງົບ ແຕ່ກໍມີການຕໍ່ສູ້ກັນ ລະຫວ່າງຕຳຫຼວດແລະພວກປະທ້ວງຈຳນວນນຶ່ງ ແລະຕຳຫຼວດກໍໄດ້ຍິງລະເບີດນ້ຳຕາເຂົ້າໃສ່.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຢຸດບໍ່ໃຫ້ພວກປະທ້ວງເດີນຂະບວນຕໍ່ໄປ ຂະນະທີ່ພວກປະທ້ວງໃກ້ຈະເຖິງໂຮງການໄປສະນີໃຫຍ່ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຢຸດຮ້ອງຄຳຂວັນແລະຮ້ອງເພງຊາດແທນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ການປະທ້ວງ ເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີບູເຕຟລີກາ ໄດ້ປະກາດທີ່ຈະລົງສະໝັກ ເຂົ້າແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກສະໄໝນຶ່ງ ແຕ່ການປະທ້ວງໃນວັນສຸກວານນີ້ ແມ່ນໃຫຍ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ.
ທ່ານບູເຕຟລີກາ ຊຶ່ງໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ມາແຕ່ປີ 1999 ເດີນທາງໄປປະເທດສະວີດເຊີແລນ ໃນຕອນແລງວັນອາທິດ ໃນອັນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເອີ້ນວ່າການກວດຕາມປົກກະຕິ.
ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັບແດລ ມາເລັກ ອາລ ແຊລລາລ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຈັດການໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານບູເຕຟລີກາ ກ່າວໃນການຖະແຫຼງທາງໂທລະພາບທົ່ວປະເທດ ເມື່ອໄວໆມານີ້ວ່າ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ “ເຂົ້າໃຈດີວ່າສະຖານະການຢູ່ໃນປະເທດແມ່ນບອບບາງ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ທ່ານບູເຕຟລີກາ ແມ່ນເຂັ້ມແຂງກວ່າການເລືອກຕັ້ງທີ່ທ່ານລົງສະໝັກເທື່ອແລ້ວ ໃນປີ 2014 ດ້ວຍຊ້ຳ.
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