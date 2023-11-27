ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບພັນຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານລັດທິຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ ໃນລອນດອນ

ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບພັນຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດທິຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວໃນລອນດອນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອປະທ້ວງການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງອາດຊະຍາກຳທີ່ເກີດຈາກຄວາມກຽດຊັງຊາວຢິວ ນັບຕັ້ງແຕ່ການໂຈມຕີໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ໃສ່ອິສຣາແອລ ແລະການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ຕໍ່ເຂດກາຊາ.
ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ (Boris Johnson) ແມ່ນນຶ່ງໃນຈຳນວນພວກປະທ້ວງ ປະມານ 60,000 ຄົນ ໃນການເດີນຂະບວນຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ແລະເປັນການຮວມໂຕກັນ ຕໍ່ຕ້ານລັດທິຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລອນດອນ ທີ່ມີເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີ ອີງຕາມການລະບຸຂອງຜູ້ຈັດການປະທ້ວງ. ທ່ານຈອນສັນ ໄດ້ເດີນຂະບວນພ້ອມກັບຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງອັງກິດ ທ່ານແຣບບີ ເອຟຣາອິມ ເມຍວິສ (Rabbi Ephraim Mirvis) ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງທ່ານອື່ນໆຂອງລັດຖະບານ.
ພວກປະທ້ວງໄດ້ຖືປ້າຍທີ່ມີຂໍ້ຄວາມວ່າ "ຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ກັບຊາວຢິວອັງກິດ" "ຕອນນີ້ ບໍ່ມີອີກແລ້ວ " ແລະ "ຈະບໍ່ອົດທົນຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ." ປ້າຍອື່ນໆ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃບຫນ້າຂອງຕົວປະກັນຊາວອິສຣາແອລ ທີ່ຖືກກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ປາແລັສໄຕນ໌ ຈັບຕົວໄວ້ ເພື່ອການສະແດງຄວາມສາມັກຄີກັບຊຸມຊົນຊາວຢິວທີ່ຫາກໍປະເຊີນກັບອາຊະຍາກໍາທີ່ເກີດຈາກຄວາມກຽດຊັງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ໂດຍສະເພາະໃນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ.
ບາງຄົນຮ້ອງເພງເປັນພາສາຮິບຣູ ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໆຮ້ອງວ່າ "ພາພວກເຂົາເຈົ້າກັບບ້ານ" ໃນການອ້າງເຖິງຕົວປະກັນ.
ຕໍາຫລວດນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ໄດ້ຮັບລາຍງານ ກ່ຽວກັບການກະທໍາຜິດ ກ່ຽວກັບການຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ 554 ກໍລະນີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1 ຕຸລາ ຫາ ວັນທີ 1 ພະຈິກ, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 44 ກໍລະນີ ໃນປີກ່ອນຫນ້ານີ້, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 10 ເທົ່າ. ບົດລາຍງານການກະທໍາຜິດ ໃນການຕໍ່ຕ້ານອິສລາມ ເພີ້ມຂຶ້ນເກືອບສາມເທົ່າ ເປັນ 220 ກໍລະນີ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາດຽວກັນ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບກຸມນັກເຄື່ອນໄຫວຝ່າຍຂວາຈັດ, ທ້າວທອມມີ ໂຣບິນສັນ (Tommy Robinson), ໃນຊ່ວງເລີ້ມຕົ້ນຂອງການເດີນຂະບວນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວປະຕິເສດທີ່ຈະອອກຈາກພື້ນທີ່ຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ.
ຜູ້ຈັດຕັ້ງການປະທ້ວງໄດ້ຮ້ອງຂໍບໍ່ໃຫ້ ທ້າວໂຣບິນສັນ ເຂົ້າຮ່ວມ ເນື່ອງຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຈາກການປາກົດຕົວຂອງລາວ.
ການເດີນຂະບວນໃນວັນອາທິດນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກການປະທ້ວງຄັ້ງຫລ້າສຸດ ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງອັງກິດ ໂດຍພວກປະທ້ວງທີ່ສະໜັບສະໜຸນປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງ ຢ່າງຖາວອນ ໃນເຂດ ກາຊາ.