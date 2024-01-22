ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບພັນຄົນ ໄດ້ຈັດການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານ ກຸ່ມຝ່າຍຂວາ ໃນເຢຍຣະມັນ

ຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທົ່ວເຢຍຣະມັນ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອປະທ້ວງພັກຝ່າຍຂວາຈັດ ຫຼື AfD ຫຼັງຈາກທີ່ພັກນີ້ ໄດ້ມີເລື້ອງທີ່ປາກົດອອກມາວ່າ ສະມາຊິກຂອງພັກຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ສົນທະນາແຜນການເພື່ອເນລະເທດຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອແອັຟພີ.
ການຫລັ່ງໄຫຼອອກມາຂອງພວກເດີນຂະບວນແມ່ນມີຂະໜາດໃຫຍ່ໂພດ ຢູ່ໃນນະຄອນມິວນິກ ທີ່ພວກຈັດການປະທ້ວງ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍົກເລີກແຜນການ ປະທ້ວງ ແລະໄດ້ຂໍໃຫ້ພວກຄົນທັງຫຼາ ຍສະຫຼາຍຕົວ ຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ.
ພວກຜູ້ຈັດການປະທ້ວງໄດ້ກ່າວວ່າ ມີປະຊາຊົນຈຳນວນປະມານ 50,000 ຄົນໄດ້ພາກັນອອກມາເພື່ອການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ຊຶ່ງມີຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນສຳລັບການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ.
ການກະມະມານຂອງຝຸງຄົນກ່ອນໜ້າຂອງການປະກາດ ແມ່ນມີຢູ່ປະມານ 200,000 ຄົນ ອີງຕາມນັກຂ່າວຂອງເອແອັຟພີ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ກະປະມານຈຳນວນຄົນ ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງກວ່າ 100,000 ຄົນ ອີງຕາມໜັງສືພິມລາຍວັນຂອງເຢຍຣະມັນຊູດດອຍຈ໌ ໄສຕຸງ (Sueddeutsche Zeitung).
ພວກຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປຮອດສະຖານທີ່ປະທ້ວງຕາມແຜນການ ໄດ້ພາກັນຖືປ້າຍທີ່ກ່າວວ່າ “ນາຊີ ອອກໄປ” ແລະ “ບໍ່ໃຫ້ມີອີກເລີຍ ດຽວນີ້.”