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ກໍາລັງທະຫານອີຣັກໄດ້ຍຶດເອົາຄຸ້ມ Tenek ຂອງເມືອງ Mosul ຈາກພວກກໍ່ຄວາມຮຸນ
ແຮງຂອງກຸ່ມລັດອິສລາ ຫລື IS ໃນກາງເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ.
ຈາກນັ້ນກໍາລັງທະຫານດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ທໍາການຕໍ່ສູ້ໄປຈົນເຖິງເມືອງ Mosul ເກົ່າ
ແລະເຮັດໃຫ້ກໍາລັງກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ເສຍໄຊຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວໃນທີ່ສຸດ.
ໃນຫລາຍເດືອນຕໍ່ມາ ອາກາດຮ້ອນເອົ້າຂຶ້ນ ແລະກອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ໃນ
ຄຸ້ມ Tenek ໄດ້ອ່ອນກໍາລັງລົງ ຈົນເຖິງຂັ້ນວ່າ ຍັງເຫລືອແຕ່ທະຫານຍາມໃນທ້ອງຖິ່ນ
ດັ່ງກ່າວ. Tenek ຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບມິດງຽບໃນໄລຍະນັ້ນ ຊຶ່ງປະກົດວ່າໄດ້ ຖືກປ່ອຍ
ປະໄປ. ໃນເມື່ອກ່ອນ ຄຸ້ມດັ່ງກ່າວ ເປັນເຂດອຸດສາຫະກໍາ ແຕ່ມາບັດນີ້ ມັນເປັນຄືຜ້າ
ເສດທີ່ວາງຢູ່ເທິງອຸບໂມງ, ຖໍ້າ ແລະລະເບີດຕ່າງໆ ທີ່ສັບສົນຂອງກຸ່ມ IS.
ຢູ່ໃນຕອນຫົວຄໍ່າຂອງວັນອາທິດນຶ່ງ ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ຢູ່ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງກໍ່
ຄວາມຮຸນແຮງຂອງອີຣັກກໍາລັງປິດລ້ອມພາກສ່ວນສຸດທ້າຍຂອງເຂດທີ່ໝັ້ນຂອງກຸ່ມ IS
ຢູ່ເມືອງ Mosul ຢູ່ທັນໃດນັ້ນ ກໍມີການສວນສະໜາມຢູ່ໃນຄຸ້ມ Tenek.
ທ້າວ Mohammad ຄົນຂັບລົດແທັກຊີ ທີ່ມີລູກສາມຄົນເວົ້າວ່າ "ຂ້ອຍໄດ້ຍິນສຽງຄົນມາ
ໂຮມກັນຢູ່ຂ້າງນອກ," "ຂ້ອຍຄິດວ່າອາດຈະແມ່ນພວກທະຫານບ້ານໃນທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່
ແລ້ວຂ້ອຍກໍເຫັນພວກເຂົາ."
ເມື່ອເຫັນວ່າ ມີພວກກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນສ່ວນທີ່ຍັງເຫລືອຂອງຄຸ້ມດັ່ງກ່າວ ນຸ່ງຊຸດພື້ນ
ເມືອງ, ມີໜວດດົກໜາ, ແລະປະກອບອາວຸດໜັກ ຄວາມອົນລະຫົນກໍເກີດຂຶ້ນ.
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