ໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຍັງບໍ່ມີຄຳຕອບ ແລະ ການອະທິບາຍໃດໆຈາກລັດຖະບານ ລາວ ກ່ຽວກັບ ການລັກພາຕົວທ່ານ ສົມພອນ

ພັນລະຍາຂອງທ່ານ ສຳມບັດ ສົມພອນ ຢືນຢັນວ່າໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາຍັງຄົງບໍ່ມີຄຳຕອບ ແລະ ການອະທິບາຍໃດໆຈາກລັດຖະບານ ລາວ ທີ່ກຽວກັບສາເຫດເບື້ອງຫຼັງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການລັກພາຕົວທ່ານ ສົມບັດ.
ທ່ານນາງ ອຶ້ງ ຊຸຍ ເມັງ ພັນລະຍາຊາວສິງກະໂປຂອງທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ນັກພັດທະນາທາງສັງຄົມໃນລາວທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ແມັກໄຊໄຊ (Magsaysay) ໃນຖານະນັກພັດທະນາສັງຄົມທີ່ດີເດັ່ນຂອງອາຊຽນໃນປີ 2005 ນັ້ນຢືນຢັນວ່າທ່ານນາງຍັງຄົງທວງຖາມທາງການລາວ ກ່ຽວກັບ ສາເຫດທີ່ມີການລັກພາຕົວທ່ານ ສົມບັດ ຜູ້ເປັນສາມີຂອງທ່ານນາງລວມທັງໄດ້ທວງຖາມເຖິງຄວາມຄືບໜ້າໃນການສືບສວນສອບສວນເພື່ອຕິດຕາມຫາທ່ານ ສົມບັດ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາແຕ່ວ່າກໍຍັງບໍ່ມີຄຳຕອບຈາກທາງການລາວແຕ່ຢ່າງໃດທັງຍັງບໍ່ມີໂອກາດພົວ ພັນກັບໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານລາວທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກໍລະນີດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍທັງໆທີ່ວ່າການລັກພາຕົວທ່ານ ສົມບັດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ກັບປ້ອມຕຳຫຼວດແຫ່ງນຶ່ງໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ມີວິດີໂອທີ່ບັນທຶກພາບເຫດ ການທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍນັ້ນ ຫາກແຕ່ວ່າກໍຍັງບໍ່ມີຜົນຄືບໜ້າໃນການສືບສວນສອບສວນແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີືທີ່ຜ່ານມາ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນທາງການລາວຍັງໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການສືບຄົ້ນຫາຄວາມຈິງຂອງການລັກພາຕົວທ່ານ ສົມບັດ ເລື້ອຍມາອີກດ້ວຍດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ອຶ້ງ ຊຸຍ ເມັງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
"ຫຼັງຈາກດົນກວ່າ 30 ປີທີ່ຜ່ານມາທ່ານ ສົມບັດ ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຮັບຮູ້ດັ່ງກັບຜູ້ເຮັດວຽກໃນການນຳພາຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ. ໂຊກບໍ່ດີ, ໃນເດືອນທັນວາ 2012 ລາວຖືກບັງຄັບຫາຍສາບສູນ, ລາວຖືກລັກພາຕົວຢູ່ຕໍ່ໜ້າປ້ອມຕຳຫຼວດ ແລະ ຖືກນຳພາຕົວໄປ, ບໍ່ມີໃຜໄດ້ເຫັນ ຫຼື ໄດ້ຍິນຈາກລາວອີກເລີຍ. ແຕ່ມັນມີພາບວິດີໂອທີ່ບັນທຶກເຫດການໃນເວລາການລັກພາຕົວລາວນັ້ນ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ທ່ານ ສົມບັດ ແທ້ຈິງແລ້ວຖືກນຳຕົວໄປໂດຍຕຳຫຼວດ. ໃນເດືອນທັນວາປີນີ້, ມັນຈະເປັນວັນຄົບຮອບ 10 ປີຂອງການຫາຍຕົວໄປຂອງທ່ານ ສົມພອນ. ແລະ ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາຂ້ອຍໄດ້ເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ຂ້ອຍສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອພະຍາຍາມ ແລະ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ແລະ ອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພມອບຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ທ່ານ ສົມບັດ ໃຫ້ຂ້ອຍ, ວ່າລາວຖືກພາຕົວໄປໃສ ແລະ ໃຫ້ປ່ອຍຕົວລາວ. ແຕ່ຊ້ຳພັດຂ້ອຍມີແຕ່ໄດ້ປະເຊີນກັບການປະຕິເສດໂດຍອົງການລັດຖະບານ ລາວ ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ລັກພາຕົວທ່ານ ສົມບັດ ໄປ."
ຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານນາງ ອຶ້ງ ຊຸຍ ເມັງ ໄດ້ຮັບໂອກາດຕິດຕໍ່-ພົວພັນກັບໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ ລາວ ກໍຄືໃນທ້າຍປີ 2017 ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ຮັບໂອກາດດັ່ງກ່າວອີກເລີຍເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ມີການພົວພັນໄປຫາໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ ລາວ ທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກະລະນີດັ່ງກ່າວເລື້ອຍມາກໍ່ຕາມ ຫາກແຕ່ໂດຍສ່ວນຕົວຂອງທ່ານນາງ ອຶ້ງ ຊຸຍ ເມັງ ນັ້ນທ່ານນາງເຊື່ອວ່າສາເຫດເບື້ອງຫຼັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລັກພາຕົວທ່ານ ສົມບັດ ກໍຄືການທີ່ທ່ານ ສົມບັດ ໄດ້ດຳເນີນການປຸກລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນ ລາວ ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດດ້ວຍການນຳໃຊ້ທີ່ດິນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຍືນຍົງທີ່ໄດ້ກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງກຸ່ມຜູ້ມີອຳນາດໃນວົງການພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ ທີ່ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການສຳປະທານຕ່າງໆທັງໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ໂຄງການສຳປະທານທີ່ດິນເພື່ອການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳຂະໜາດໃຫຍ່, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານຕ່າງໆທີ່ໄດ້ມີການບັງຄັບເວນຄືນທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງນັ້ນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນທ່ານນາງ ອຶ້ງ ຊຸຍ ເມັງ ຍັງໄດ້ສະແດງການຮຽກຮ້ອງຕໍ່ພາກປະຊາສັງຄົມໃນທົ່ວອາຊຽນ ເພື່ອໃຫ້ຮ່ວມກັນກົດດັນຕໍ່ທາງການລາວ ແລະ ການຮ່ວມມືກັນເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພາກປະຊາສັງຄົມເຂົ້າໃນການສະກັດກັ້ນບໍ່ຍອມໃຫ້ເກີດການລັກພາຕົວຄືກໍລະນີຂອງທ່ານ ສົມບັດ ເກິດຂຶ້ນອີກທັງໃນລາວ ແລະ ໃນທົ່ວອາຊຽນຕະຫຼອດຈົນການຮ່ວມມືກັນເພື່ອກົດດັນໃຫ້ທາງການລາວ ຍອມຮັບໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເພື່ອການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພໃນຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງອີກດ້ວຍ ໂດຍຫຼ້າສຸດທ່ານນາງ ອຶ້ງ ຊຸມ ເມັງ ກໍໄດ້ຂຽນປື້ມທີ່ກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ຜົນງານຂອງທ່ານ ສົມບັດ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ສູ່ການຮັບຮູ້ໃນວົງກວ້າງແລ້ວໃນຂະນະນີ້.
ສ່ວນໃນຊ່ວງວັນທີ 2-15 ທັນວາ 2022 ບັນດາອົງການທີ່ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຊົນທັງໃນອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ ກໍໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດເວທີເສວະນາທີ່ກ່ຽວກັບຊີວິດ, ຜົນງານ, ແນວຄິດອຸດົມການ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານ ສົມບັດ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ການຮຽກຮູ້ໃນວົງກວ້າງ ແລະ ທວງຖາມເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ກັບທ່ານ ສົມບັດອີກດ້ວຍ.