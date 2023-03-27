ເຕຫະຣ່ານກ່າວປະນາມການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດຕໍ່ກຳລັງທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງອີຣ່ານ ຢູ່ໃນປະເທດຊີເຣຍ ທີ່ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ສັງຫານ 19 ຄົນ ຊຶ່ງວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ ເປັນການຕອບໂຕ້ ລຸນຫຼັງທີ່ໂດຣນ ຫຼືເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໄດ້ໂຈມຕີກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ໄດ້ປະນາມ ໃນຕອນແລງວັນເສົາຜ່ານມາ ຕໍ່ “ການໂຈມຕີຂອງຜູ້ທີ່ມັກສົງຄາມແລະພວກກໍ່ການຮ້າຍຂອງກອງທັບອາເມຣິກັນ ຕໍ່ເປົ້າໝາຍພົນລະເຮືອນ” ທີ່ເຂດ ເດ ແອລ-ຊົວ (Deir el-Zour) ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ.
ວໍຊິງຕັນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການໂຈມຕີເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຫຼັງຈາກພະນັກງານສັນຍາຈ້າງອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະພະນັກງານສັນຍາຈ້າງອີກຄົນນຶ່ງ ພ້ອມດ້ວຍທະຫານ 5 ຄົນບາດເຈັບ ຈາກໂດຣນ “ທີ່ມີແຫຼ່ງຕົ້ນຕໍມາຈາກອີຣ່ານ” ຊຶ່ງໄດ້ທຳການໂຈມຕີຕໍ່ກຳລັງແນວໂຮມ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນຊີເຣຍ ເມື່ອວັນພະຫັດຜ່ານມາ.
ກຸ່ມສັງເກດການດ້ານສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຕິດຕາມສະຖານະການສົງຄາມຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ແຈ້ງວ່າ ມີ 19 ຄົນເສຍຊີວິດ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວຊີເຣຍ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກ.
ການໂຈມຕີທາງຂອງສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ພາໃຫ້ມີການຍິງຈະຫຼວດຕອບໂຕ້ ໂດຍກຸ່ມທະຫານບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ອີງຕາມລາຍງານຂອງກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ.