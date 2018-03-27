ພວກຊາວໜຸ່ມນຳພາ ກົດໝາຍການປະຕິຮູບປືນ ເດືນຂະບວນໄປຍັງເມືອງຂອງທ່ານ ປະທານສະພາຕໍ່າ

ພວກນັກຮຽນມັດທະຍົມຫຼາຍສິບຄົນ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ມີສານສົ່ງເຖິງປະທານສະພາ
ຕໍ່າ ທ່ານໂພລ ຣາຍອັນ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະພາກັນໄປເມືອງຂອງເພິ່ນເພື່ອຍື່ນສານດັ່ງກ່າວ.
ພວກຊາວໜຸ່ມດັ່ງກ່າວຈະພາກັນຍ່າງຈາກເມືອງແມດິເຊິນ ໄລຍະທາງຫຼາຍກວ່າ 80
ກິໂລແມັດ ຫຼື 50 ໄມລ ໄປຫາເມືອງແຈແນສວິລ ເພື່ອບອກໃຫ້ທ່ານຣາຍອັນວ່າໃຫ້
ຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍປະຕິຮູບປືນທີ່ມີຄວາມໝາຍດຽວນີ້.
ການຍ່າງເດີນຂະບວນເປັນເວລາສີ່ມື້ ໂດຍພວກນັກຮຽນມັດທະຍົມຊໍຣວູດ ຮ້ອງວ່າ
“ເພີ້ມອີກ 50 ໄມລ.”
ເຂົາເຈົ້າຈະພາກັນຍ່າງ 12 ໄມລ ຕໍ່ມື້ ລະຫວ່າງໂຮງຮຽນພັກລະດູບານໃໝ່ ເລີ້ມແຕ່
ວັນອາທິດ ແລະສິ້ນສຸດລົງ ດ້ວຍການເດີນຂະບວນຢູ່ນອກຫ້ອງການ ຂອງທ່ານຣາຍ
ອັນໃນໃນພຸດມື້ອຶ່ນນີ້.
50 ໄມລ ຕື່ມອີກ ຢູ່ໜ້າເວັບໄຊກ່າວວ່າ ການເດີນຂະບວນ “ແນໃສ່ທ່ານຣາຍອັນ ໂດຍ
ກົງ ໃນບົດບາດການນຳພາຂອງທ່ານ ທີ່ກີດກັ້ນ ແລະປິດບັງການປ່ຽນແປງໃດໆຂອງ
ການປະຕິຮູບປືນຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ. ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັກສາຄວາມກົດດັນແກ່
ພວກຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງປະເທດເຮົາ ຈົນກວ່າວ່າການປະຕິຮູບເປັນບຸລິມາສິດຕໍ່ພັກຣີ
ພັບບລິກກັນ ແລະເດໂມແຄຣັດ. ພວກເຮົາບໍ່ຢ້ານ.”
ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຕັ້ງເຮັດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນວ່າ ການເດີນຂະບວນໄດ້ເລີ້ມແຕ່ວັນ
ອາທິດ ພໍດີຄົບຮອບ 53 ປີ ຫຼັງຈາກຜູ້ນຳສິດທິພົນລະເຮືອນ ທ່ານມາຕິນລູເທີຄິງ ຈູເນຍ
ໄດ້ນຳພາຫຼາຍພັນຄົນ ເຂົ້າໄປເມືອງມົງໂກແມຣີ ລັດອາລາບາມາ ເພື່ອສະຫລຸບຫ້າມື້
ຂອງການເດີນຂະບວນຍ່າງ 50 ໄມລ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຈາກເມືອງແຊລມາ.
ໜ້າເວັບໄຊກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເບິ່ງປະວັດສາດ ແລະສະໄໝລຸ້ນຄົນຂອງຜູ້ນຳຊາວ
ໜຸ່ມ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຢ່າງປ່ຽນຢ່າງເຕັມທີ່. ໃນປີ 1965ບັນດາຜູ້ນຳພົນລະເຮືອນ
ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເດິນຂະບວນຫຼາຍມື້ 54 ໄມລຈາກເມືອງແຊລມາ ໄປຫາເມືອງມົງໂກ
ແມຣີ. 54 ໄມລດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຊ້ເວລາອັນຍາວນານ ໄປສູ່່ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະເປັນເວ
ລາດົນ ທີ່ບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ການເດິນຂະບວນດັ່ງກ່າວນີ້.
ການເດີນຂະບວນໄດ້ເພີ້ມຂື້ນຫຼາຍກວ່າ 40 ຄົນໃນວັນຈັນວານນີ້.
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