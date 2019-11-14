ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 17 ປີໃນລັດ ມິຊິແກນ ປາກົດວ່າຈະເປັນຄົນທຳອິດໃນ ສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຮັບການປູກຖ່າຍປອດ ສຳລັບການບາດເຈັບຈາກການສູບຢາໄຟຟ້າ.
ອາການບາດເຈັບທີ່ຮຸນແຮງຂອງເດັກຊາຍດັ່ງກ່າວລວມມີ ການອັກເສບຢູ່ປອດຢ່າງຮຸນແຮງ, ມີບາດແຜ ແລະ ເນື້ອເຍື່ອຕາຍ, ແລະ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດຕົກໃຈ ໂດຍສະເພາະດ້ວຍອາຍຸຂອງຄົນໄຂ້ນັ້ນ.
ແພດໝໍ ທ່ານ ຮາສຊານ ເນເມ, ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານການຜ່າຕັດ ກ່ຽວກັບ ລະບົບການປູກຖ່າຍອະໄວຍາວະຢູ່ບໍລິເວນໜ້າເອິກ ທີ່ໂຮງໝໍ ເຮັນຣີ ຝອດ ໃນນະຄອນ ດີທຣອຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນໃນປອດຂອງລາວແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍປູກຖ່າຍປອດມາແລ້ວເປັນເວລາ 20 ປີ.”
ຜູ້ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວຕອນນັ້ນອາຍຸ 16 ປີ, ໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນກັນທີ່ຜ່ານມາຢູ່ ໂຮງໝໍ ອາເຊັນເຊິນ ເຊັ້ນ ຈອນ ໃນນະຄອນ ດີທຣອຍ, ລາວມີອາການທີ່ສອດຄ່ອງກັບປອດອັກເສບ. ໃນຂະນະທີ່ສະພາບຂອງລາວໄດ້ຊຸມໂຊມລົງຢ່າງວ່ອງໄວນັ້ນ, ແນວໃດກໍຕາມ, ລາວໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໂຮງໝໍເດັກນ້ອຍຂອງລັດ ມິຊິແກນ ຫຼັງຈາກບໍ່ເຖິງນຶ່ງອາທິດ ແລະ ໄດ້ຖືກໃຫ້ໃສ່ເຄື່ອງຊ່ວຍຊູຊີບ.
ບັນດາແພດໝໍໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເອົາມາດຕະການທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຮັກສາຊີວິດຂອງໄວລຸ້ນຄົນດັ່ງກ່າວໄວ້.
ແພດໝໍ ນິໂຄລາສ ແຢລໂດ ຈາກໂຮງໝໍ ເຮັນຣີ ຝອດ ໄດ້ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ແພດໝໍຂົນສົ່ງເຄື່ອງຈັກ ECMO ຂຶ້ນໃສ່ກົ້ນລົດ SUV ຂອງທ່ານ ເນເມ ວ່າ “ໃນຈຸດນຶ່ງ, ພວກເຮົາໄດ້ແຕ່ເບິ່ງໜ້າກັນ ແລະ ເວົ້າວ່າ, ເອົາລົດຂອງເຈົ້າໄປເຖາະ. ເຄື່ອງຈັກ ECMO ແມ່ນລະບົບຊ່ວຍຊູຊີບ.
ຫຼັງຈາກການໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຊູຊີບນຶ່ງເດືອນ, ຄົນໄຂ້ດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ຮັບການປູກຖ່າຍປອດດ້ວຍຄວາມສຳເລັດ ເມື່ອວັນທີ 15 ຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາ. ບັນດາແພດໝໍໄດ້ອະທິບາຍເຖິງໄວລຸ້ນຄົນດັ່ງກ່າວເມື່ອວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ວ່າ ລາວສາມາດເວົ້າໄດ້, ກິນໄດ້ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະຍ່າງໄດ້ເອງ.