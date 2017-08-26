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ຊາວນິວຢອກ ພາກັນນຳເອົາເສດອາຫານ ມາບຳບັດໃຫ້ເປັນພະລັງງານ

New Yorkers Turning Food Scraps into Energy
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ລິງໂດຍກົງ

ຊາວນິວຢອກ ນຳເອົາເສດອາຫານ ມາບຳບັດໃຫ້ເປັນພະລັງງານ

ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ ​ຫົວ​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ຕ່າງໆ ຈະຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາ​ອາຫານ​ທີ່​ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ​ແລະ​ສິ່ງ
ເສດ​ເຫຼືອຕ່າງໆ. ໃນຂະນະທີ່ບາງ​ກໍລະນີ ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ສິ່ງ​ດັ່ງກ່າວ​ ໄປເຮັດຝຸ່ນເຮັດປຸຍ​
ແຕ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ກໍຈະຖືກນຳໄປ​ຍັງ​ສະຖານ​ທີ່​ຖິ້ມ​ຂີ້​ເຫຍື່ອ ​ແລະ​ ກໍ​ຈະກັບກາຍ​ເປັນ​ຂອງ​
ເສຍ​ໄປ​ຊື່​ໆ ​ແທນ​ທີ່​ຈະນຳມາ​ໃຊ້​ເປັນ​ພະ​ລັງ​ງານ. ​ໂຄງການ​ທົດ​ລອງ​ທີ່​ໄດ້ລິ​ເລີ່​ມຂຶ້ນ​
ໃນ​ເມື່ອ 3 ປີ​ກ່ອນ ​ໃນ​ນະຄອນ​ນິວຢອກ ​ແມ່ນ​ການ​ເພີ່ມ​ການຈັດ​ຂອງ​ເສຍ​ຕ່າງໆ​ເຂົ້າ​ໃສ່​
ລະບົບ​ກອງ​ນ້ຳທີ່​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ເປັນແກ້​ສຊີວະພາບ ​ແລະ​ພວກ​ຜູ້​ຢູ່​ອາ​ໄສ ​ໃນນະຄອນ
ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ​ໄດ້​ພາກັນ​ຮັບເອົາດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີ ຊຶ່ງວັນນະ​ສອນ ຈະມີ​ລາຍ
​ລະອຽດ ຈາກ​ນັກຂ່າວ​ຂອງ VOA George Putic ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ລິງໂດຍກົງ


ເປັນ​ເວລາ​ມາ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ປີ​ແລ້ວ ສະຖານ​ທີ່​ບຳບັດ​ນ້ຳ​ເສຍ​ໃນ​ນະຄອນ​ນິວຢອກ ທັງ 14 ​ແຫ່ງ
ໄດ້​ເປັນ​ສະຖານ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ກັ່ນ​ກອງ​ນ້ຳ​ເສຍ​ແບບ​ສົດ​ໆ​ໃຫ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ນ້ຳ​ທີ່​ສະອາດ​
ໄດ້ຜ່ານ​ການ​ຂ້າ​ເຊື້ອ​ໂຣກ​ແລະ​ແຍກ​ທາດ methane ອອກ ຊຶ່ງເປັນ​ສ່ວນ​ປະກອບ​ຫຼັກ​ຂອງແກ໊ສທຳ​ມະ​ຊາດ​ນັ້ນ.

​ແຕ່​ວ່າ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງນະຄອນ​ນິວຢອກ ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ ຈຳ​ນວນ​ຂອງ​ເສຍ​ທີ່​ປອດ​ສານພິດ
​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ມີ​ຢ່າງ​ມະຫາສານ ​ທີ່ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ສົ່ງໄປ​ຍັງສະຖານ​ທີ່ຖິ້ມ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ ​ຫຼື landfills
ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ມາ​ເປັນ​ພະລັງງານ​ໄດ້.

ທ່ານນາງ Pam Elardo ຈາກ​ຫ້ອງການ​ບຳບັດ​ນ້ຳ​ເສຍ​ປະຈຳ​ນະຄອນ​ນິວປອກ ຫຼື
New York Bureau of Wastewater Treatment ກ່າວ​ວ່າ “ຂອງ​ເສຍ​ຈາກພວກ​
ອາຫານ​ການ​ກິນ ກໍ​ແມ່ນ​ຄ້າຍຄື​ກັນ​ກັບຂອງ​ເສຍ​ແບບເປັນ​ຕ່ອນ ທີ່​ພວກ​ທ່າ​ນ​ໄດ້ຮັບ​ຈາກສະຖານ​ທີ່​ບຳບັດ​ນ້ຳ​ເສຍ ​ເພາະສະ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ພະຍາ
ຍາມ ​ແລະ​ຈັດ​ແຍກ​ລະບົບ​ຍ່ອຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ດ້ວຍ​ການ​ແຍກ​ອາຫານ​ເສຍ​ພວກ​ນີ້.”

​ໃນ​ໂຮງ​ແຍກ​ທີ່​ມີຮູບຄ້າຍໆ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ໜ່ວຍ​ໄຂ່ ຍ່ອຍ​ອາຫານ ​8​ ໜ່ວຍ​ ແມ່ນບຳບັດ​ນໍ້າ​
ເສຍ​ທີ່ Newtown Creek ພວກ​ແບັກ​ເທີ​ເຣຍ ຈະຄ່ອຍໆ​ກັດ​ກິນ​ຂອງ​ເສ​ຍພວກ​ນີ້
ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ bioslurry ຢ່າງ​ຊ້າໆ ​ຈົນໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ວັດ​ຖຸ​ທີ່​ທຸ່ນທ່ຽງ​ແລະ​ແກ໊ສທີ່​ນຳ​ໄປ
​ໃຊ້​ໄດ້.

ທ່ານ Frank Loncar ​ ຫົວໜ້າ​ສະຖານ​ທີ່​ບຳບັດ​ຂອງເສຍ ກ່າວ​ວ່າ “​ໂຮງ​ບຳບັດ​ເຫຼົ່ານີ້
ສາມາດ​ບັນຈຸ​ທາດທີ່ເປັນຕ່ອນໄດ້ 3 ລ້ານ​ ກິລອນ ທີ່​ມາ​ຈາກ​ນ້ຳ​ເສຍ ແລ​ະ​ເສດ​
ອາຫານ​. ພວກ​ຂອງ​ເສຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ຈະ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ທີ່​ນັ້ນ​ປະມານ 30 ມື້ແລະ ​ໃນ​ຊ່ວງ​ໄລຍະ
​ການ​ບຳບັດດັ່ງກ່າວ, ມັນກໍຈະໃຈ້ແຍກ​ທາດຕ່າງໆອອກກັນ​ແລະ​ສ້າງ​ແກ໊ສ methane ຂຶ້ນມາ.”

ປັດຈຸ​ບັນ​ນີ້, ສະຖານ​ທີ່​ດັ່ງກ່າວ​ ສາມາດບຳບັດ​ອາຫານ​ເສຍໄດ້​ປະມານ 60 ​ໂຕນ ​
ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້, ​ແຕ່​ວ່າ ໄດ້ມີການວາງ​ແຜນໄວ້ວ່າຈະ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃຫ້​ໄດ້ ມື້ລະ
250 ​ໂຕນ. ການ​ຜະລິດ​ແກ໊ສ methane ​ແຕ່​ລະ​ວັນແມ່ນໄດ້ປະມານ 85 ພັນ​ແມັດ​ກ້ອນ
ທີ່​ຈຳ​ເປັນຈະ​ຕ້ອງບຳບບັດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຕື່ມ ​ເພື່ອຈະເຮັດ​ແກ໊ສທຳ​ມະ​ຊາດ.

ອາຫານ​ເສຍ​ພວກ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ເກັບໄດ້ມາຈາກ​ຫອ້ງ​ອາຫານ ຂອງ​ບາງ​ໂຮງຮຽນ ຈາກຮ້ານ
​ອາຫານ ​ແລະ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ທີ່ຢູ່​ອາ​ໄສ. ຊາວເມືອງ​ນິວຢອກ ພາກັນ​ດີ​ໃຈແລະ​ກະຕືລື​ລົ້ນ
​ໃນໂຄງການ​ລິ​ເລີ່​ມ ຮວມ​ເອົາ​ເສດ​ອາຫານ​ພວກ​ນີ້.

ທ່ານ​ນາງ Sara Schiwal ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່ Brooklyn ກ່າວ​ວ່າ “ທຸກ​ສິ່ງ​ຢ່າງ, ພວກ​ເສດ
ອາຫານ​ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ຂອງ​ດີ ຫຼື​ຂອງ​ເສຍແລ້ວ ​ເນົ່າແລ້ວ ຫຼື ສິ່ງຂອງ​ພວກ​ນີ້ ທີ່​ຈະ​
ບໍ່​ນຳ​ມັນ​ມາໃຊ້​ແລ້ວ ທຸກ​ສິ່ງທຸກ​ຢ່າງ​ ແມ່ນ​ນຳເອົາ​ມາ​ໂຮມເຂົ້າກັນ. ມັນເປັນ​ໄປ​
ຢ່າງ​ງ່າຍດາຍ. ​ແລະ​ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຂີ້ເຫຽື້ອໄປ​, ຊຶ່ງ​ນັ້ນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​
ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ ​ເປັນ​ຫຍັງຈຶ່ງບໍ່​ມີຜູ້​ໃດ ​ຢາກ​ເຮັດ​.”

ນອກນັ້ນແລ້ວ ສະຖານ​ທີ່​ແປຮູບ​ຂອງ​ເສຍ Newtown Creek ນີ້ ກໍຍັງ​ມີ​ແນວຄິດ
ດ້ານສິນປະຄວາມສວຍງາມນຳ ​ຄືຕອນ​ກາງ​ຄືນ​ເຮົາ​ຈະ​ແນມ​ເຫັນ​ໂຮງ​ກັ່ນ​ຮູບໄຂ່
ດັ່ງກ່າວ ມີແສງຫຽິບຍັບນ່າເບິ່ງນ່າຊົມງາມຫູງາມຕາ ເບິ່ງແລ້ວຈະເຂົ້າກັບຄວາມ​ສວຍງາມຂອງແຄມນໍ້າ ເຂດ Brooklyn ທີ່ໃກ້ໆກັບມະຫານະຄອນນິວຢັອກດີ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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