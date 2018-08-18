ບໍລິສັດ ເທັກໂນໂລຈີ ທັງຫຼາຍ ສູ້ຊົນ ຫາວິທີ ບັນທອນ ການໃຊ້ຄຳເວົ້າ ທີ່ຫຍາບຄາຍ

ບັນດາຜູ້ໃຊ້ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີ ກຳລັງພາກັນກີດກັນ ບັນດາບໍລິສັດເຊັ່ນວ່າ
ແປັບຊີ ໄນກີ້ ແລະ ອູເບີ ຢູ່ໃນ ທວີດເຕີ ເພື່ອກົດດັນໃຫ້ ບໍລິສັດ ສື່ສັງຄົມນີ້ ຫ້າມນັກຂ່າວ
ອາເມຣິກັນ ທ່ານອາເລັກສ໌ ໂຈນສ໌ ເປັນການຖາວອນ ໃນອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ການໃຊ້
ຂໍ້ຄວາມທີ່ຫຍາບຄາຍ ຢູ່ໃນ ທວີດເຕີ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ມີລາຍງານວ່າ ບໍລິສັດທວີດເຕີ ກຳລັງປະເຊີນກັບ ການຖືກສັ່ງປິດ ຢູ່
ໃນປາກິສຖານ ເພາະວ່າ ລັດຖະບານຕ້ອງການທີ່ຈະກີດກັ້ນ ອັນທີ່ຕົນເຫັນວ່າ ເປັນເນື້ອ
ເລື້ອງ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ບໍລິສັດ ອິນເຕີແນັດ ຂອງສະຫະລັດ
ທັງຫຼາຍ ເອົາບາດກ້າວທີ່ໜັກແໜ້ນ ກວດເບິ່ງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່
ສົ່ງເສີມເສລີພາບ ໃນການປາກເວົ້າ ຢູ່ທົ່ວໂລກ. ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ມີນະໂຍ
ບາຍ ຫ້າມແຕະຕ້ອງ ໃນເວລາກ່າວເຖິງ ການບັນທອນການປາກເວົ້າ ຍົກເວັ້ນແຕ່ໃນ
ເວລາ ມີການຍຸໂຍງໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ເລື້ອງໂປ້. ແຕ່ວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ເປັນແນວທາງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນັ້ນ ແມ່ນກຳລັງຈະໄດ້ມີການກວດເບິ່ງຄືນໃໝ່.
ບໍລິສັດ ທວີດເຕີ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ຫ້າມ ທ່ານ ໂຈນສ໌ ໂຄສົກ ລາຍການວິທະຍຸ ທີ່
ນິຍົມແນວທາງດັ້ງເດີມ ຂອງອາເມຣິກາ ເປັນເວລາເຈັດວັນ ສຳລັບ ການລະເມີດ
ນະໂຍບາຍຂອງຕົນ ໃນການໃຊ້ຄຳເວົ້າຫຍາບຄາຍ ໃນເວລາທີ່ຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ປາກົດວ່າ
ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດ.
ຢູ່ໃນລາຍການຂອງທ່ານອາທິດນີ້ ທ່ານໂຈນສ໌ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ
ທາງທວິດ ໄດ້ສົ່ງເສີມວີດີໂອຂອງທ່ານຢ່າງໃດ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເອົາຂ້າ
ພະເຈົ້າລົງ. ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີປາກສຽງ.”
ໃຂຕອນຕົ້ນເດືອນນີ້ ແອບໂປລ ສະໂປຕິຟາຍ ເຟສບຸກ ຢູທູບ ແລະສື່ສັງຄົມອື່ນໆ
ໄດ້ຈຳກັດທ່ານໂຈນສ໌ ແລະບໍລິສັດສື່ອິນໂຟວາຣສ໌ ຂອງທ່ານຈາກກູເກີລ ແລະບັນດາ
ຮ້ານແອັບໂປລແອັບ. ນັກຂ່າວຜ່ານທາງການອອກກາດ ໄດ້ກ່າວວ່າຫລັກການວາງ
ອຸບາຍການຍິງຂ້າລ້າງຈຳນວນນຶ່ງໃນສະຫະລັດນັ້ນ ເປັນເລື້ອງຂີ້ຕົວະ.
ທ່ານນາງອິຣີນາ ໄຣກູ ຫົວໜ້າໂຄງການຈັນບາບັນອິນເຕີແນັດ ຢູ່ມະຫາວິທະ ຍາໄລ
ເມືອງແຊນຕາ ຄລາຣາ ກ່າວວ່າ ບັນດາບໍລິສັດອິນເຕີແນັດກຳລັງເຄື່ອນໜີອອກຈາກ
ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມມາດົນນານ ທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະສັງເກດ ການລະບາຍ
ອອກມາຢູ່ໜ້າແວັບໄຊຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງໃກ້ຊິດ.
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