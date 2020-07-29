ຊາວໜຸ່ມໄທ ທໍາການປະທ້ວງລັດຖະບານ ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ

ກຸ່ມປະທ້ວງຕ້ານລັດຖະບານ ໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປທົ່ວປະເທດໄທ ໃນຂະນະທີ່ ປະເທດ
ກ້າວໄປໜ້າໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງການຟື້ນໂຕຈາກໂຄວິດ-19.
ຈຳນວນການເຕົ້າໂຮມກັນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນອານາຈັກຈັດໃຫ້ມີການປະທ້ວງຫຼາຍກວ່າ 40 ຄັ້ງເພື່ອຄັດຄ້ານລັດຖະບານຢູ່ໃນການປະກາດໃນໄລຍະສັ້ນໆ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການເດີນ
ຂະບວນຄັ້ງໃຫຍ່ຢູ່ບາງກອກໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ.
ພວກປະທ້ວງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດັດແກ້ລັດຖະທໍາມະນູນ, ມີການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ ແລະຢຸດ
ການຮາວີ ແລະທຳຮ້າຍບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດ.
ການປະທ້ວງທຳອິດໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີນີ້ ບໍ່ນານຫຼັງຈາກສານລັດຖະທຳມະນູນ ໄດ້
ຫຍຸບພັກກ້າວໜ້າ ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ ແລະຫ້າມຜູ້ນຳເຂົາເຈົ້າ ທ່ານທະນະທອນ
ຈວງຣຸ້ງເຣືອງກິດບໍ່ໃຫ້ຫລິ້ນການເມືອງເປັນເວລາ 10 ປີ.
ພັກດັ່ງກ່າວທີ່ຢູ່ໃນອັນດັບສາມຂອງການເລືອກຕັ້ງປີ 2019 ເປັນທີ່ນິຍົມຂອງ ພວກປ່ອນ
ບັດທີ່ເປັນຊາວໜຸ່ມ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ການປະທ້ວງໄດ້ຢຸດຊົ່ວຄາວ ເວລາໂຄວິດ-19 ລະບາດ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ມີ
ການປິດທົ່ວປະເທດ ຮວມທັງການເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃນສາທາລະນະ.
ບັດນີ້ ພວກນັກຮຽນທີ່ເກັ່ງດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ພາກັນປະສານງານກັນອັນທີ່ຮ້ອງ ວ່າ
“ກຸ່ມປະທ້ວງ” ໃນໄລຍະການປະກາດພຽງສັ້ນໆ ສະເໜີການເຜີຍແຜ່ຢູ່ໜ້າ ສື່ສັງຄົມ
ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ກ່ອນເຫດການເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອຫລີກລ່ຽງໜ່ວຍປາບປາມ ຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ.
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