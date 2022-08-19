ຫຼັງຈາກແຜນການປະສົມປະສານກັບນໍ້າມັນ ອີຣັກ, ອີຣ່ານ ພົບວິທີທີ່ດີກວ່າ ເພື່ອຫຼົບຫຼີກມາດຕະການລົງໂທດ ສະຫະລັດ

ສິ່ງທີ່ປາກົດວ່າເປັນແຜນການໂດຍ ອີຣ່ານ ແລະ ພັນທະມິດອຸດສາຫະກຳການຂົນສົ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອປະສົມປະສານມາດຕະການລົງໂທດ ສະຫະລັດ ຕໍ່ນ້ຳມັນ ອີຣ່ານ ເຂົ້າກັບນ້ຳມັນ ອີຣັກ ໃນປີ 2020 ແມ່ນຢູ່ໄດ້ບໍ່ດົນ, ອີງຕາມບັນດານັກຕິດຕາມກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ ຜູ້ທີ່ເວົ້າວ່າລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ຍົກເລີກມັນເພື່ອສະໜັບສະໜູນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບກວ່າເພື່ອຫຼີກລ່ຽງມາດຕະການ ລົງໂທດຕໍ່ການສົ່ງອອກນ້ຳມັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໜັງສືພິມ Wall Street Journal ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ ນັກທຸລະກິດທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເຣັສ ແລະ ຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ລາວເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼືບໍ່ກໍໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ ຜ່ານທາງອີເມລທົ່ວໄປ ແລະ ຫ້ອງການໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ ໄດ້ພົວພັນໃນການປະສົມປະສານນ້ຳມັນ ອີຣ່ານ ແລະ ນ້ຳມັນ ອີຣັກ ໃສ່ໃນກຳປັ່ນຂົນສົ່ງນ້ຳມັນດິບ ຜ່ານການຂົນສົ່ງກຳປັ່ນ ຫາກຳປັ່ນ ແລະ ໄດ້ກັ່ນຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນໃນອ່າວເປີເຊຍ ເມື່ອປີ 2020 ຜ່ານມານີ້.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າແຜນການທີ່ວ່ານັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປອມແປງຕົ້ນກຳເນີດຂອງນ້ຳມັນ ອີຣ່ານ ແລະ ຍີ່ຫໍ້ຂອງຜະລິດຕະພັນເປັນຂອງ ອີຣັກ ຫຼີກລ່ຽງມາດຕະການລົງໂທດ ສະຫະລັດ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ນ້ຳມັນ ອີຣ່ານ.
ລາຍງານຂ່າວໄດ້ອ້າງນຶ່ງຕົວຢ່າງຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນທີ່ອີຣ່ານເປັນເຈົ້າຂອງຊື່ວ່າ ໂພລາຣິສ ນຶ່ງ (Polaris 1) ໄດ້ຂົນສົ່ງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ອີຣ່ານ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກກັ່ນແລ້ວ, ຂຶ້ນໃສ່ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນອີກລຳນຶ່ງທີ່ຂົນສົ່ງນ້ຳມັນ ອີຣັກ ໃນເດືອນມີນາ 2020. ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນລຳທີສອງຊື່ວ່າ ບາແບລ (Babel) ແລະ ຖືກປະຕິບັດການໃນເວລານັ້ນໂດຍບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ໄຣນ໌ DMCC (Rhine Shipping DMCC), ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການໂດຍນັກທຸລະກິດທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເຣັສ ທ່ານ ຊາລິມ ອາເມັດ ຊາອິດ (Salim Ahmed Said), ຊາວ ອັງກິດ ທີ່ເກີດຢູ່ ອີຣັກ.
ໜັງສືພິມ Wall Street Journal ໄດ້ອ້າງລາຍງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃສ່ເອກະສານຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ, ຂໍ້ມູນການຂົນສົ່ງ ແລະ ຄົນຜູ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຈາກທ່ານ ຊາອິດ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ປະຕິເສດວ່າບໍລິສັດຂອງທ່ານໄດ້ຂົນສົ່ງນ້ຳມັນ ອີຣ່ານ ໃນການລະເມີດຕໍ່ມາດຕະການລົງໂທດ ສະຫະລັດ.
ວີໂອເອ ໄດ້ພົບຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມຕໍ່ການກ່າວອ້າງວ່າກຳປັ່ນ Polaris 1 ແລະ Babel ໄດ້ພົວພັນໃນການຂົນສົ່ງຈາກກຳປັ່ນຫາກຳປັ່ນຈາກວັນທີ 17 ຫາ 19 ເດືອນ ມີນາ 2020, ໃນເຂດນ້ຳປະມານ 30 ກິໂລແມັດ ຈາກແຫຼມ ອາລ-ຟໍ ຂອງ ອີຣັກ.
ກຳປັ່ນສອງລຳຄ້າຍຄືກັບກຳປັ່ນ Polaris 1 ແລະ Babel ໄດ້ປາກົດຕົວຮຽງກັນໃນພາບຈາກດາວທຽມ ທີ່ຖືກຖ່າຍໃນວັນດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ວີໂອເອ ໂດຍບໍລິສັດຫ້ອງທົດລອງໂລກຂອງ ສະຫະລັດ (Labs Planet). ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງເວັບໄຊ້ TankerTracker.com ທ່ານ ແຊມ ມາດານີ, ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ປະເທດ ສວີເດັນ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າການປາກົດຕົວຂອງກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວໃນຮູບພາບ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຮູບພາບຂອງກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງລາວ.