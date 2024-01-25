ການຍິງປືນໃສ່ລົດຖັງ ໄດ້ສັງຫານ 9 ຄົນ, ແລະ 75 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຢູ່ທີ່ ສູນຝຶກອົບຮົມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນ ພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ

ມີຢ່າງນ້ອຍ 9 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະອີກ 75 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ເມືອງ ຄານ ຢູນິສ ໃນຂະນະທີ່ການຍິງປືນໃສ່ລົດຖັງ ໄດ້ຖືກສູນຝຶກອົບຮົມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແຫ່ງນຶ່ງ, ບ່ອນທີ່ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ພັດຖິ່ນ 800 ຄົນ ທີ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ທີ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັນເທົາທຸກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວ.
ມີລາຍງານວ່າ ກອງກຳລັງອິສຣາແອລ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນເມືອງດັ່ງກ່າວໃນເດືອນທີ 4 ຂອງສົງຄາມ ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປາແລັສໄຕນ໌ ກ່າວວ່າ ກອງກໍາລັງອິສຣາແອລ ໄດ້ຕັດການເຂົ້າເຖິງ ໂຮງໝໍຫຼັກ ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ແລະເສັ້ນທາງການຫຼົບໜີທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບປະຊາຊົນຫຼາຍແສນຄົນ ທີ່ຊອກຫາບ່ອນລີ້ໄພ ໃນເມືອງຄານ ຢູນິສ ຈາກການສູ້ລົບຢູ່ໃນພາກກາງ ແລະພາກເໜືອຂອງເຂດກາຊາ.
ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ໄດ້ສາຍວິດີໂອ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວັນສີດຳພຸ່ງຂຶ້ນໄປເທິງຟ້າ ຢູ່ເທິງສູນຝຶກອົບຮົມທີ່ດຳເນີນໂດຍ UNRWA, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອອົບພະຍົບຊາວປາແລັສໄຕນ໌.
ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງເປັນພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນຂອງອິສຣາແອລ ໃນການເຮັດສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມຮາມາສ, ໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີຄັ້ງລ່າສຸດທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດ, ໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາເສຍໃຈຕໍ່ການໂຈມຕີສູນຝຶກອົບຮົມ ຄານ ຢູນິສ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນມື້ນີ້."
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ