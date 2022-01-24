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ຜູ້ນໍາກຸ່ມຕາລິບານ ແລະກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ຂອງອັຟການິສຖານ ພົບປະເຈລະຈາກັນ ໃນປະເທດນໍເວ

ຄະນະໂຕແທນຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ຍ່າງຢູ່ໂຮງແຮມໂຊເຣຍ ໂມເຣຍ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ​ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມເຈລະຈາປິດລັບ, ໃນນະຄອນຫຼວງອັອສໂລ, ປະເທດນໍເວ, ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2022. (NTB/Torstein Boe via Reuters)

ຜູ້ແທນຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ເຊິ່ງນໍາໂດຍຮັກສາການ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານອາເມຍ ຄານ ມຸຕຕາກີ ແລະໂຕແທນກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນຂອງອັຟການິສຖານ ໄດ້ຈັດການປຶກສາຫາລືເປັນເວລາເກືອບໝົດມື້, ໂດຍເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບເລື້ອງຂອງວິກິດການທາງດ້ານສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ໃນມື້ວັນອາທິດວານນີ້, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງອັອສໂລ ຂອງປະເທດນໍເວ.

ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ “ຮັບຟັງຢ່າງຕັ້ງໃຈໃນຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນໂຕຂອງແຕ່ລະທ່ານ” ແລະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຂອງສະຖານະການປັດຈຸບັນພາຍໃນປະເທດ, ກ່າວໂດຍຖະແຫຼງການຫຍໍ້ຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ຫຼັງຈາກການປະຊຸມດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດນໍເວ. ພວກເຂົາກ່າວວ່າ ໄດ້ມີ “ປະຊາຊົນຈໍານວນນຶ່ງ” ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ກັບຄະນະຜູ້ແທນຂອງທ່ານ ມຸຕຕາຄີ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆຕື່ມ.

ໃນຖະແຫຼງການຂອງກຸ່ມຕາລິບານລະບຸວ່າ “ພວກເຂົາໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ປະເທດ ອັຟການິສຖານເປັນເຮືອນສໍາລັບຊາວອັຟການິສຖານທັງໝົດ ແລະເນັ້ນຢໍ້າວ່າ ປະຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານໝົດທຸກຄົນ ຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນ ເພື່ອຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດ.”

ການປຶກສາຫາລືດັ່ງກ່າວ ເປັນຂີດໝາຍໃນການເລີ້ມຕົ້ມກອງປະຊຸມປິດລັບສາມມື້ຂອງ​ເຂດສະແກນດິເນເວຍ ​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ກັບກຸ່ມຜູ້ປົກຄອງສາດສະໜາອິສລາມ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຕາເວັນຕົກ ແລະຊາວອັຟການິສຖານຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໃນ​ກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ.

ກຸ່ມຕາລິບານ ໄດ້ເຂົ້າຢຶດອໍານາດປະເທດອັຟການິສຖານໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ແລະຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາພວກເຂົາກໍໄດ້ສົ່ງຄະນະຜູ້ແທນຂອງພວກເຂົາໄປປະເທດຈີນ, ອີຣ່ານ, ປາກິສຖານ, ກາຕ້າ, ຣັດເຊຍ ແລະເຕີ​ກ​ເມນິສຖານ ສໍາລັບການປະຊຸມທະວີພາຄີ ແລະການປະຊຸມຫຼາຍໆຊາດ.

ໃນມື້ວັນອາທິດວານນີ້ ຖືເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຄະນະຜູ້ແທນຂອງກຸ່ມຕາລິບານໄປຢູໂຣບ.

ໃນມື້ວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງນໍເວ ທ່ານອັນນິເກັນ ຮຸດທ໌ເຟລດທ໌ (Anniken Huitfeldt) ໄດ້ເນັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ “ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼືການຮັບຮູ້​ຕໍ່ກຸ່ມຕາລິບານ, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຈລະຈານໍາຜູ້ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ລັດຖະບານຂອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນນີ້.”

ສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ ໄດ້​ກັກຊັບສິນຂອງທະນາຄານກາງ ອັຟການິສຖານປະມານ 10 ຕື້ໂດລາ, ໂດຍສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຢູ່ໃນທະນາກາງ ຂອງສະຫະລັດ ລຸນຫຼັງທີ່ກຸ່ມຕາລິບານໄດ້ເຂົ້າຢຶດອໍານາດໃນປະເທດອັຟການິສຖານ.

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