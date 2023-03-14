ຫຼັງຈາກການເລື່ອນເວລາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຣກລະບາດນັ້ນ, ການປຶກສາຫາລືຕອນນີ້ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນການ ກ່ຽວກັບ ການສືບຕໍ່ວຽກງານໂຄງການທາງລົດໄຟໃນ ມຽນມາ ທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ແຂວງ ຢຸນໜານ ຂອງ ຈີນ ກັບ ອ່າວເບັງກາລ, ອີງຕາມລັດຖະບານ ມຽນມາ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການລິເລີ່ມນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ ທີ່ລວມມີການກໍ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍລາງລົດໄຟລວມເອເຊຍທັງໝົດທີ່ລວມມີ ມຽນມາ, ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ.
ໂຄງການລາງລົດໄຟນັ້ນປົກຄຸມປະມານ 1,000 ກິໂລແມັດ ແລະ ຖືກແບ່ງອອກເປັນສອງພາກສ່ວນໃນ ມຽນມາ ຈາກເມືອງ ມູສ ເມືອງ ແມນດາເລ ແລະ ຈາກ ແມນດາເລ ຫາ ໂຈກພີວ (Kyaukphyu), ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງທ່າເຮືອໃນອ່າວ ເບັງກາລ. ທາງລົດໄຟທີ່ວ່ານັ້ນ, ເວລາທີ່ມັນແລ້ວສຳເລັດ, ຈະເຮັດໃຫ້ຈີນມີເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງທີ່ແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບ ມາລັກກາ ລະຫວ່າງ ມາເລເຊຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ.
ນາຍພົນ ຊໍ ມິນ ຕຸນ, ໂຄສົກຂອງລັດຖະບານທະຫານ ມຽນມາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພາສາ ມຽນມາ ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຊັນຫຼາຍຂໍ້ຕົກລົງກັບ ຈີນ ສຳລັບໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ. ໂຄງການທາງລົດໄຟ ໂຈກພີວ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງການພັດທະນາທີ່ວ່ານັ້ນ… ການສຳຫຼວດພາກສະໜາມ ແລະ ການລາຍງານແມ່ນໄດ້ແລ້ວສຳເລັດ. ການປະຕິບັດການເພື່ອສືບຕໍ່ໂຄງການແມ່ນກຳລັງມີການປຶກສາຫາລື.”
ວີໂອເອພາສາມຽນມາ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຫາສະຖານທູດຈີນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ສຳລັບຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການນັ້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບ.