ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ທຳນຽບຂາວ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ຈະປະຊຸມກັນອີກ
ຄັ້ງນຶ່ງໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ເພື່ອສືບຕໍ່ການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ຈະຢຸດການປິດລັດ
ຖະບານສ່ວນນຶ່ງລົງ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະບານກາງຫຼາຍແສນຄົນ
ແລະ ໄດ້ເປັນສາເຫດຂອງການລ່າຊ້າ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍຕ່າງໆສຳລັບ
ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ.
ການປິດລັດຖະບານໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັບປະດາທີສາມແລ້ວ.
ຈຸດສຳຄັນຂອງການປຶກສາຫາລືແມ່ນ ເລື່ອງຄວາມປອດໄພຢູ່ເຂດຊາຍແດນ. ປະທາ
ນາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຢືນຢັດວ່າທ່ານຢາກໄດ້ເງິນ 5 ພັນ 6 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ເພື່ອ
ສ້າງກຳແພງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ຕິດກັບປະເທດ ເມັກຊິໂກ ເພື່ອປ້ອງກັນຜູ້
ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຈາກການເຂົ້າມາໃນ ສະຫະລັດ.
ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ບໍ່ໄດ້ອະນຸມັດເງິນໃດໆໃຫ້ຜູ້
ນຳ ສະຫະລັດ ສຳລັບການສ້າງກຳແພງດັ່ງກ່າວ. ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງແນນ
ຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ເອີ້ນກຳແພງທີ່ວ່ານັ້ນວ່າ “ບໍ່ມີສິນທຳ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີ ໃນຕອນແລງຂອງວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ທ່ານ
ຈະເດີນທາງໄປ Camp David ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ຫຼົບໄພປະທານາທິບໍດີ, ເພື່ອປຶກ
ສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພເຂດຊາຍແດນ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆກັບເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ອາວຸໂສ. ໃນປະມານເວລາດຽວກັນ ທ່ານກໍໄດ້ທ່ານກໍໄດ້ເອົາຮູບທີ່ສະແດງໃຫ້
ເຫັນຮູບໜ້າຂອງທ່ານ ທຣຳ ຢອງຢູ່ເທິງຮົ້ວເຫຼັກ, ພ້ອມກັບຂຽນຄຳວ່າ “ກຳແພງກຳ
ລັງຈະມາ ຫຼື THE WALL IS COMING.”
ບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຈັດການເຈ
ລະຈາທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສິ້ນ
ສຸດການປິດລັດຖະບານສ່ວນນຶ່ງ. ການປຶກສາຫາລືຕ່າງໆໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງບໍ່ເທົ່າ
ໃດຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃດໆ.
ທີ່ປຶກສາອະວຸໂສ ທຳນຽບຂາວ, ແລະ ລູກເຂີຍຂອງທ່ານ ທຣຳ, ທ່ານ ຈາເຣັດ
ຄຸສເນີ, ແລະ ລັດຖະມົນຕີຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນທ່ານນາງ ເຄີສເຈັນ
ນີລເຊັນ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຊຸມໃນວັນເສົາວານນີ້, ດ້ວຍທ່ານນາງ ເຄີສເຈັນ
ທຳການລາຍງານສັ້ນຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພເຂດຊາຍແດນ. ພັກ
ເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຂໍເອົາລາຍລະອຽດນຳກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ກ່ຽວ
ກັບ ງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາ
ເຈົ້າຈະເອົາໃຫ້.
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຂອງວັນເສົາ
ວານນີ້ເຊັ່ນກັນນັ້ນ, ໄດ້ອະທິບາຍການປຶກສາຫາລືຕ່າງໆໃນ ທວິດເຕີ ວ່າ “ມີປະສິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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