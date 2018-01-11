ການເຈລະຈາເພື່ອຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການເມືອງແລະການເສດະກິດຂອງ
ເວເນຊູເອລາ ມີກຳນົດທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນອີກ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ແມ່ນແຕ່ເລື່ອງການຂາດແຄນ
ອາຫານການລັກຂະໂມຍນ້ຳມັນ ແລະທາງປະທານາທິບໍດີ ແລະລັດຖະສະພາ
ຊອກຫາທາງໃຫ້ມີການເຂົ້າຮອດເຂົ້າເຖິງ ໃນການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳນັ້ນ.
“ພວກເຮົາແມ່ນ ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ຈະເກີດການລະເບີດທາງສັງຄຍຍົມ,” ທ່ານ
ຮໍເຮ ມີລລັນ ສະມາຊິກສະພາ ພັກຝ່າຍຄ້ານ ໃນລັດຖະສະພາ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງໃນວັນອັງຄານ
ຜ່ານມານີ້ວ່າ “ການບັນເທົາ” ຕໍ່ວິກິດການທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອ 4 ເດືອນກ່ອນ ທີ່ໄດ້ມີການ
ປະທ້ວງ ເກືອບວ່າໃນທຸກມື້ໃນປີກາຍນີ້. ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະກົດດັນໃຫ້
ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ອະນຸຍາດນາໆຊາດ ຈັດສົ່ງອາຫານ
ແລະຢາປົວພະຍາດ ຕ່າງໆໄປຊ່ອຍ ເພື່ອຊ່ອຍບັນເທົາຄວາມທຸກທໍລະມານ ຂອງປະຊາ
ຊົນ 30 ລ້ານຄົນໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານມາດູໂຮ ໄດ້ປະນາມ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະສະພາ ວ່າເປັນຄວາມພະຍາຍາມ
ຍຸຍົງໃຫ້ນາໆຊາດເຂົ້າມາແຊກແຊງ.
“ມັນແມ່ນພວກຄົນດຽວກັນ ທີ່ຢາກທຳລາຍປະເທດຊາດ, ບໍ່ຢາກໃຫ້ປະເທດນີ້ຈະເລີນ
ຮຸ່ງເຮຶອງ,” ທ່ານໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະກ່າວຕໍ່ໄວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຊາວເວເນຊູເອ
ລາ ໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານຕໍ່ລັດຖະສະພາ.”
ໃນຕົ້ນສັບປະດານີ້ ຜູ້ຄົນໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປລັກເອົາເຄື່ອງຂອງຈົນໝົດກ້ຽງ ຢູ່ໃນຮ້ານຄ້າ 5
ແຫ່ງ ໃນເມືອງກຸຍດາດ ກຸຍຢານາ ເມືອງທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ຊຶ່ງອົງການຂ່າວ
ຣອຍເຕີ ໄດ້ລາຍງານ ໃນວັນອັງຜ່ານມານີ້.
ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບການໃນເວເນຊູເອລານັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກຂອງລັດຖະບານມາດູໂຣ ແລະແນວໂຮມຝ່າຍຄ້ານ ຄະນະກຳມະການສາມັກຄີເດໂມແຄຣັດ ຫຼື (MUD) ວາງແຜນ
ທີ່ຈະພົບປະກັນ ໃນສາທາລະນະລັດ ໂດມິນິກັນ ເປັນເວລາ 2 ມື້ ໃນການກັບຄືນມາ
ເຈລະຈາກັນນັ້ນ. ໃນວັນສຸກ ມື້ອື່ນນີ້ ຄະນະສັງເກດການນາໆຊາດ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ນຳ ທ່ານ
ດານີໂລ ເມີດີນາ ປະທານາທິບໍດີສາທາລະນະລັດ ໂດມິນິກັນ ພ້ອມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກ
ໂບລີເວຍເມັກຊິໂກ ແລະນີກາຣາກົວ ນຳ.
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