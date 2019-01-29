ທູດພິເສດ ສຫລ ບອກກຸ່ມຕາລີບານ ໃຫ້ ເຈລະຈາ ກັບ ກາບູລ

ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງຄວາມປອງດອງຊາດຢູ່ໃນ
ອັຟການິສຖານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເປີດ ການເຈລະຈາໂດຍກົງ ລະຫວ່າງກຸ່ມຕາລີບານ
ແລະລັດຖະບານກາບູລ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໃຫ້ການຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງ
ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ສັນຕິພາບ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຍຸຕິບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ 17 ປີ ຢູ່ໃນ
ປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານຊາລເມ ຄາລີລຊາດ ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມນິວຢອກໄທມ໌ ທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ວ່າ
ຂອບຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງ “ມີຂຶ້ນກ່ອນຈະກາຍເປັນຂໍ້ຕົກລົງ” ແຕ່ກໍກ່າວ
ຢ້ຳວ່າ ກຸ່ມຕາລີບານ “ຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ພໍໃຈແກ່ ພວກເຮົາ
ຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອັຟການິສຖານ ກາຍເປັນບ່ອນທີ່ກຸ່ມກໍ່
ການຮ້າຍນາໆຊາດ ຫຼືສ່ວນບຸກຄົນໃດໆ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.”
ເພື່ອເປັນການຕອບແທນ ສະຫະລັດອາດຈະເຕັມໃຈປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ສຳຄັນ
ສຸດຂອງກຸ່ມຕາລີບານນັ້ນ ກໍຄືຖອນທະຫານຂອງຕົນອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ພ້ອມ
ທັງເງື່ອນໄຂອື່ນໆ ທີ່ຮວມມີການຢຸດຍິງຮອບດ້ານແລະເລີ້ມເປີດການກັບກາບູລ ຈະ
ຕ້ອງໄດ້ມີການປະຕິບັດຕາມ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະພວກກະບົດຕາລີບານ ໄດ້
ປະຊຸມກັນເປັນເວລາ 6 ມື້ທີ່ນະຄອນໂດຮາ. ລາຍລະອຽດຂອງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ເລີ້ມ
ປາກົດອອກມາໃຫ້ເຫັນ ໃນວັນເສົາແລ້ວ.
ທ່ານຄາລີລຊາດກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງອັຟການິສຖານໃນວັນຈັນວານ
ນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ພວກກະບົດຕາລີບານ ເປີດການເຈລາຈາໂດຍກົງ
ກັບລັດຖະບານອັຟການິສຖານ. ມັນເປັນນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຢາກໃຫ້ມີ
ການເຈລະຈາລະຫວ່າງພັກຝ່າຍຂອງອັຟການິສຖານດ້ວຍກັນ.”
ມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ກຸ່ມຕາລີບານຍັງປະຕິເສດທີ່ຈະພົບປະໂດຍກົງກັບລັດຖະບານ
ອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນເປັນບັນຫາ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີການລົງລອຍກັນ ໃນການເຈລະ-
ຈາ ມາຈົນເຖິງເວລານີ້.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ລຸນຫລັງການເຈລະຈາກັບສະຫະລັດ
ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທ່ານຊາບີອູລລາ ມູຈາຮີດ ກ່າວ
ວ່າ ທ່າທີຂອງພວກກະບົດກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ແມ່ນຈະແຈ້ງ.
ຖະແຫຼງການກ່າວຕື່ມວ່າ“ຈົນກວ່າບັນຫາການຖອນທະຫານຕ່າງປະເທດອອກຈາກ
ອັຟການິສຖານ ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນ ຄວາມກ້າວໜ້າກ່ຽວກັບບັນຫາອື່ນໆນັ້ນ ແມ່ນ
ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.”
ທ່ານຄາລີລຊາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຊາວອັຟການິສຖານທັງຫຼາຍ ຈົ່ງປະຄວາມແຕກຕ່າງ
ທາງດ້ານການເມືອງຂອງຕົນໄວ້ທາງຂ້າງເພື່ອສວຍໂອກາດຍາດເອົາ ແຮງກະຕຸ້ນ ທີ່ພາ
ໃຫ້ມີການເຈລະຈາຫຼາຍໆຮອບແລ້ວນັ້ນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ພວກ
ເຮົາໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສຳຄັນ ໂດຍຍາດເອົາໂອກາດອັນນີ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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