ພັນທະມິດດ້ານການຮັກສາຄວາມສະຫງົບທີ່ນຳພາໂດຍເນໂຕໃນອັຟການິສຖານເວົ້າວ່າ ທະຫານຂອງຕົນສອງຄົນຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການລອບຍິງ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນເກົ້າຄົນ ຊຶ່ງເປັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງກອງທັບສະຫະລັດໄດ້ຮັບ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີນີ້ເປັນຕົ້ນມາ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ໜ່ວຍປະຕິບັດງານຂອງພັນທະມິດເນໂຕ ຫລື Resolute Support ເວົ້າວ່າ ຊື່ຂອງທະຫານທີ່ເສຍຊີວິດນັ້ນ ຈະບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ຈົນກວ່າວ່າ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບເສຍກ່ອນ. ໜ່ວຍປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບວ່າ ການບາດເຈັບ ແລະເສຍຊີວິດນັ້ນ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ ແລະເກີດ ຢູ່ໃສ.
ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ກ່າວອ້າງຢູ່ໃນຖະແຫລງການອັນສັ້ນໆ ວ່າ ນັກລົບຂອງຕົນໄດ້ລອບຍິງ ແລະສັງຫານຊີວິດຂອງຊາວອາເມຣິກັນ 2 ຄົນຢູ່ໃນແຂວງວາດັກ (Wardak) ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ໂຄສົກຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ, ທ້າວ ຊາບີຮູລາ ມູຈາຮິດ (Zabihullah Mujahid), ເວົ້າວ່າ ການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເມືອງຊາເຢດາບັດ (Sayedabad).
ບໍ່ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວໃນທັນທີທັນໃດເທື່ອວ່າ ທ້າວມູຈາຮິດ ກຳລັງເວົ້າເຖິງເຫດການອັນດຽວກັນທີ່ພາໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດຂອງທະຫານອາເມຣິກັນນັ້ນຫລືບໍ່.
ໜ່ວຍປະຕິບັດງານຂອງພັນທະມິດເນໂຕ ປະກອບມີທະຫານ 17,000 ຄົນ, ຊຶ່ງປະມານເຄິ່ງຂອງຈຳນວນທະຫານນັ້ນ ແມ່ນໄປຈາກສະຫະລັດ. ທະຫານຂອງສະຫະລັດ ອີກຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ ກໍປະຕິບັດງານຢູ່ໃນອັຟການິສຖານເຊັ່ນກັນ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການດຳເນີນງານ ຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ.
ການບາດເຈັບ ແລະເສຍຊີວິດຂອງສະຫະລັດໃນຄັ້ງຫລ້າສຸດນີ້ແມ່ນມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄປຢຸດແວ່ທີ່ນະຄອນຫລວງກາບູລ ຂອງອັຟການິສຖານ ເພື່ອທຳການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ອາສຣັບ ການີ (Ashraf Ghani) ຂອງອັຟການິສຖານເປັນເວລາ 1 ວັນ ພ້ອມກັບຜູ້ນຳຂັ້ນສູງຄົນອື່ນໆ ແລະພວກນັກການເມືອງຂອງຝ່າຍຄ້ານ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ວໍຊິງຕັນກຳລັງປະຕິບັດຢູ່ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບກຸ່ມຕາລີບານເພື່ອໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ການຍຸຕິສົງຄາມ ທີ່ມີມາເກືອບ 18 ປີແລ້ວນັ້ນໄດ້.
ໃນຂະນະທີ່ພວກນັກເຈລະຈາຂອງສະຫະລັດ ແລະກຸ່ມຕາລີບານກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະພົບປະກັນຢູ່ທີ່ກາຕາໃນວັນເສົາຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອທຳການເຈລະຈາກັນຮອບໃໝ່, ທ່ານພອມພຽວກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ກ່ອນຈະອອກຈາກອັຟການິສຖານໄປວ່າ ທ່ານມີຄວາມຫວັງສູງວ່າຈະມີຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ "ກ່ອນວັນທີ 1 ກັນຍາ", ກ່ອນຈະມີການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ຂອງເດືອນນັ້ນ.
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