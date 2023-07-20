ກຳລັງຂອງຕາລີບານ ໄດ້ຍິງປືນຂຶ້ນຟ້າ ແລະໃຊ້ທໍ່ສີດນ້ຳດັບໄຟ ສີດເຂົ້າໃສ່ເພື່ອຂັບໄລ່ພວກແມ່ຍິງທີ່ພາກັນປະທ້ວງຢູ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ຕໍ່ຕ້ານຄຳສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີຮ້ານເສີມສວຍ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພວກແມ່ຍິງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງແລະພະນັກງານ ປະມານ 30 ຄົນ ໂຮມຊຸມນຸມກັນຢູ່ນອກຮ້ານເສີມສວຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ໃນເຂດໃຈກາງນະຄອນຫຼວງກາບູລ ທວງໃຫ້ກຸ່ມຕາລີບານ ຕ່າວປີ້ນຄຳສັ່ງຫ້າມ ໃຫ້ປິດຮ້ານເສີມສວຍ.
ພວກປະທ້ວງໄດ້ກ່າວຫາກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພວ່າ ໄດ້ທຸບຕີພວກເຂົາເຈົ້າ ດ້ວຍໄມ້ຄ້ອນ ແລະກໍຍາດເອົາໂທລະສັບມືຖື ຈາກບາງຄົນໄປ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຖ່າຍຮູບຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ພວກເຂົາຮ່ວມການປະທ້ວງ ຖືປ້າຍຄຳຂວັນທີ່ອ່ານວ່າ “ການທຳມາຫາກິນ ຄວາມເປັນທຳ ວຽກງານ ແລະການສຶກສາ.”
ວີດີໂອທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ທາງສື່ສັງຄົມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຳລັງຂອງຕາລີບານໄດ້ນຳໃຊ້ການຍິງປືນຂຶ້ນຟ້າ ແລະໃສ່ນ້ຳເຂົ້າໃສ່ພວກປະທ້ວງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລີບານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນທັນທີ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການກ່າວຫາທີ່ວ່ານີ້.