ສະຫະລັດ ແລະ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ຕາລິບານ ມີກຳນົດທີ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນທີ່
ສຳຄັນໃນປະເທດ ກາຕ້າ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ທ່າມກາງຄວາມຄາດຫວັງຢ່າງສູງ ກ່ຽວກັບ
ຜົນສຳເລັດ ໃນຂະບວນການເພື່ອສິ້ນສຸດສົງຄາມໃນ ອັຟການິສຖານ ດົນເກືອບນຶ່ງປີ.
ນີ້ຈະເປັນຮອບທີເຈັດຂອງການສົນທະນາ ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບໂດຍນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ
ຂອງປະເທດ ກາຕ້າ ບ່ອນທີ່ກຸ່ມກະບົດມີຫ້ອງການທີ່ບໍ່ເປັນທາງການຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ທີມ
ສະຫະລັດ ໄດ້ນຳໜ້າໂດຍ ທູດພິເສດດ້ານການປອງດອງ ຊາວອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍ
ອັຟການິສຖານ ທ່ານ ຊາລເມ ຄາລີຊາດ.
ການສົນທະນາ ເຊິ່ງບໍ່ຮວມມີລັດຖະບານ ອັຟການິສຖານນັ້ນ, ໄດ້ເພັ່ງເລັງຕົ້ນຕໍໃສ່
ການຖອນກຳລັງທະຫານ ສະຫະລັດ ອອກຈາກປະເທດ ເພື່ອເປັນການແລກກັບປ່ຽນ
ຄ້ຳປະກັນສຳລັບພວກ ຕາລິບານ ວ່າ ພວກກໍ່ການຮ້າຍຂ້າມຊາດ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸ
ຍາດໃຫ້ໃຊ້ ດິນແດນ ອັຟການິສຖານ ສຳລັບການໂຈມຕີປະເທດອື່ນໆ.
ບັນດາຜູ້ເຈລະຈາ ສະຫະລັດ ແລະ ກຸ່ມຕາລິບານໄດ້ຄາດວ່າ ຈະສະຫຼຸບຂໍ້ຕົກລົງປົກ
ຄຸມຢູ່ສອງບັນຫາ ໃນການພົບປະຂອງເຂົາເຈົ້າເທື່ອທີ່ຜ່ານມາ ໃນຕົ້ນເດືອນພຶສະພາ,
ແຕ່ການສົນທະນາໄດ້ຢຸດສະງັກລົງ ຍ້ອນພວກ ຕາລິບານ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຢຸດເຮັດ
ສົງຄາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົນທະນາສັນຕິພາບ ລະຫວ່າງ ອັຟການິສຖານ ຈົນ
ກວ່າວ່າ ວໍຊິງຕັນ ຈະປະກາດຕາຕະລາງການຫຼຸດກຳລັງທະຫານ.
ໂຄສົກກຸ່ມຕາລີບານຄົນນຶ່ງ ໄດ້ປະຕິເສດການຢືນຢັນທີ່ຖືກລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະ
ພາບທາງຕັນໃນການສົນທະນາ ລຸນຫຼັງການຢືນຢັນຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ວ່າຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບສຸດທ້າຍ ຕ້ອງປົກຄຸມການຢຸດຍິງ ແລະການເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາລະ
ຫວ່າງ ອັຟການິສຖານ ຂອງ ກຸ່ມກະບົດ, ປະກອບດ້ວຍລັດຖະບານ ກາບູລ.
ທ່ານ ຊູເຮວ ຊາຮິນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນ ສຳລັບທີມນັກເຈລະຈາຂອງກຸ່ມກະບົດ, ໄດ້
ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ກ່ອນການເຈລະຈາທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນວ່າການ
ສົນຈະນາໄດ້ມາເຖິງທາງຕັນ. ມັນກຳລັງກ້າວໜ້າ ແຕ່ວ່າຢ່າງສຳໝ່ຳສະເໝີ ຫຼື
ຢ່າງຊ້າໆ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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