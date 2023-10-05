ກຸ່ມຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປາກິສຖານໃນວັນພຸດວານນີ້ ທົບທວນຄືນແຜນການທີ່ຈະຂັບໄລ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຊາວອັຟການິສຖານ ໂດຍປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ຫາທີ່ວ່າ ປະຊາຄົມຂອງພວກອົບພະຍົບພົວພັນກັບບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ພວມປະເຊີນໜ້າກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານດັ່ງກ່າວ.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ຊາບີຮູລລາ ມູຈາຮີດ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກລັດຖະບານປາກິສຖານໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານ ຮວມທັງຊາວອັຟການິສຖານ 1 ລ້ານ 7 ແສນຄົນ ເດີນທາງອອກຈາກປະເທດພາຍໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນປາກິສຖານ ທ່ານຊາຟາຣາສ ບັກຕີ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ “ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ” ທີ່ຢູ່ໃນປາກິສຖານກາຍກຳນົດເສັ້ນຕາຍ ຈະຖືກຈັບແລະເນລະເທດກັບຄືນໄປຍັງປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
“ການປະພຶດຂອງລັດຖະບານປາກິສຖານຕໍ່ພວກອົບພະຍົບອັຟການິສຖານແມ່ນເປັນທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້. ຝ່າຍປາກິສຖານຄວນພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບແຜນການດັ່ງກ່າວ” ທ່ານມູຈາຮີດ ກ່າວຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມ X ຊຶ່ງເມື່ອກ່ອນຮູ້ກັນໃນຊື່ທວີດເຕີ້.
“ອົບພະຍົບອັຟການິສຖານ ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນພົວພັນໃນບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປາກິສຖານ. ເວລາໃດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ເດີນທາງອອກຈາກປາກິສຖານດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ປະເທດດັ່ງກ່າວຄວນໃຫ້ການຜ່ອນຜັນຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ” ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານຂຽນລົງໃນ X.