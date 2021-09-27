ກຸ່ມຕາລີບານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສາຍການບິນຕ່າງປະເທດ ເລີ້ມຖ້ຽວບິນພານິດ ໄປຍັງແລະຈາກສະໜາມບິນກາບູລ

ລັດຖະບານຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສາຍການບິນຕ່າງປະເທດ ເລີ້ມຖ້ຽວບິນພານິດໄປຍັງ ແລະຈາກ ສະໜາມບິນນະຄອນຫຼວງກາບູລໂດຍກ່າວວ່າ ບັນຫາຕ່າງໆຢູ່ທີ່ສະໜາມບິນສາກົນ ໃນນະຄອນຫຼວງອັຟການິສຖານ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ “ມີການປະຕິບັດງານຢ່າງເຕັມທີ່ແລ້ວ.”
ກຸ່ມອິສລາມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມປະເທດອັຟການິສຖານຄືນ ໃນກາງເດືອນສິງຫາຫຼັງຈາກການພັງທະລາຍລົງຂອງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນ ຫຼັງຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດ ແລະພັນທະມິດຖອນກຳລັງທະຫານອອກຈາກອັຟການິສຖານເຮັດໃຫ້ການພົວພັນໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວ ທີິ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາເກືອບ 20 ປີນັ້ນ ຍຸຕິລົງ.
ສະໜາມບິນຊຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນທີ່ສັບສົນວຸ້ນວາຍ ໄດ້ເປີດຄືນແບບຈຳກັດ ສຳລັບຖ້ຽວບິນລຳລຽງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະຖ້ຽວບິນຮັບເໝົາສຳລັບຜູ້ໂດຍສານ ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກກາຕ້າ.
ທ່ານອັບດູລ ກາຕ້າ ບອລຄີ ໂຄສົກທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ບັນຫາຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນກາບູລ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໄປແລ້ວ ແລະສະໜາມບິນ ກໍສາມາດໃຊ້ຄືນໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ສຳລັບຖ້ຽວບິນພາຍໃນປະເທດ ແລະຖ້ຽວບິນລະຫວ່າງປະເທດແລ້ວນັ້ນ ທາງ IEA ຂໍຮັບປະກັນ ຕໍ່ທຸກສາຍການບິນວ່າ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມື ຢ່າງເຕັມທີ່.”
ທ່ານບອລຄີ ໄດ້ໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ ອິສລາມເອມີເຮັດອັຟການິສຖານ ຫຼື IEA ສໍາລັບລັດຖະບານຊຸດໃໝ່. ໂຄສົກໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການໂຈະຖ້ຽວບິນລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ເຮັດໃຫ້ປຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຕົກຄ້າງໄປມາບໍ່ໄດ້.
ທ່ານບອລຄີກ່າວຕື່ມວ່າ “ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊາວອັຟການິສຖານເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນພວກແມ່ຍິງເດັກນ້ອຍ ນັກຮຽນ ຄົນເຈັບ ແລະພວກພໍ່ຄ້າ ທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງໄປມາ ຢ່າງເສລີ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຊາວອັຟການິສຖານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຖືກຈ້າງໂດຍຕ່າງປະເທດ ຫຼືໄປຮຽນຕໍ່ໃນຕ່າງປະເທດ ເວລານີ້ກຳລັງປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເດີນທາງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ເວລານີ້ ຍັງບໍ່ທັນມີປະຕິກິລິຍາໃດໆ ຈາກສາຍການບິນຂອງຕ່າງປະເທດເທື່ອກ່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລີ້ມເປີດຖ້ຽວບິນຄືນ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ