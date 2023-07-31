ກຸ່ມຕາລີບານຂອງອັຟການິສຖານກ່າວໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາວ່າ ການເຈລະຈາ ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບສະຫະລັດ ໃນຊຸດຈະມາເຖິງນີ້ ຈະສຸມໃສ່ການຍົກເລີກການ ລົງໂທດຕໍ່ປະເທດຕົນ, ຍົກເລີກການກັກຊັບສິນຂອງທະນາຄານກາງຂອງຕົນ, ແລະ ການຖອນຊື່ຜູ້ນໍາຕາລີບານອອກຈາກສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ບັນຊີດໍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ອະດີດຄູ່ສັດຕູກັນທັງສອງປະເທດມີກຳນົດຈະພົບປະກັນຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂດຮາ ຂອງກາຕາ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້. ທ່ານທອມ ແວສ (Tom West), ຜູ້ຕາງ ໜ້າພິເສດຂອງສະຫະລັດສຳລັບອັຟການິສຖານ, ຈະນຳພາຄະນະຂອງທ່ານ ພ້ອມກັບ ທ່ານນາງຣີນາ ອາມີຣີ (Rina Amiri), ທູດພິເສດສຳລັບແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ, ແລະສິດທິມະນຸດ ສຳລັບອັຟການິສຖານ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ອາເມຍ ຄານ ມຸດຕາກີ (Amir Khan Muttaqi) ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຕາລີບານ ເພື່ອເຈລະຈາກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ. ຫ້ອງການຂອງທ່ານກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ການຍຸຕິການລ່ວງລ້ຳເຂດນ່ານຟ້າຂອງອັຟການິສຖານ” ຂອງສະຫະລັດ ກໍຈະນອນຢູ່ໃນວາລະດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດກ່າວໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າ ທີມງານສະຫະລັດຈະພົບປະກັບບັນດາຜູ້ແທນຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ແລະ "ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານບໍລິຫານ" ຈາກກະຊວງທີ່ສຳຄັນຂອງອັຟການິສຖານ ທີ່ນະຄອນໂດຮາ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ "ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສຳຄັນ" ໃນອັຟການິສຖານ.
"ບັນຫາທີ່ເປັນບູລິມະສິດຈະປະກອບມີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາ ສໍາ ລັບປະຊາຊົນອັຟການິສຖານ, ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການປະຕິບັດແບບມີຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະກຽດສັກສີ ຕໍ່ຊາວອັຟການິສຖານທຸກຄົນ, ລວມທັງແມ່ຍິງແລະເດັກຍິງ, ບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ແລະຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຕ້ານການຜະລິດ ແລະຄ້າຢາເສບຕິດ," ອີງຕາມການປະກາດຂອງສະຫະລັດ.