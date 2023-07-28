ກຸ່ມຕາລິບານໃນອັຟການິສຖານ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການເຈລະຈາກັບສະຫະລັດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄວໆນີ້ ຈະແນໃສ່ການຍົກເລີກການລົງໂທດຕໍ່ອັຟການິສຖານ ປ່ອຍການກັກຊັບສິນຂອງທະນາຄານກາງ ແລະລຶບຊື່ບັນດາຜູ້ນຳຕາລິບານ ອອກຈາກອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ ບັນຊີດໍາສະຫະປະຊາຊາດ.
ອະດີດຄູ່ປໍລະປັກ 2 ຄົນ ມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະ ຢູ່ນະຄອນຫລວງ ໂດຮາ ຂອງກາຕາ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້. ທ່ານທອມ ແວັສທ໌ ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງອັຟການິສຖານ ຈະນຳພາຄະນະຂອງທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານນາງ ຣີນາ ອາມີຣີ ທູດພິເສດຮັບຜິດຊອບໃນເລື້ອງແມ່ຍິງ ເດັກຍິງ ແລະສິດທິມະນຸດ
ອັຟການິສຖານ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານອາເມຍ ຄານ ມຸດຕາກີ ຈະນຳພາຄະນະຜູ້ແທນຕາລິບານໃນການສົນທະນາກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ. ຫ້ອງການຂອງທ່ານ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ “ຢຸດເຊົາການລະເມີດນ່ານຟ້າຂອງອັຟການິສຖານ” ໂດຍສະຫະລັດ ຍັງຈະຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ການປະຊຸມ.
ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະລັດ ຈະພົບປະບັນດາຜູ້ແທນຕາລິບານແລະ “ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວ ຊານດ້ານການປົກຄອງມືອາຊີບ” ຈາກກະຊວງທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ຂອງອັຟການິສຖານ ທີ່ໂດຮາ ເພື່ອສົນທະນາ “ບັນດາຜົນປະໂຫຍດທີ່ສຳຄັນ” ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ອີງຕາມກະຊວງຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ.