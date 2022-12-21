ພວກຜູ້ນຳຕາລີບານຂອງອັຟການິສຖານ ໄດ້ສັ່ງມະຫາວິທະຍາໄລລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ຢຸດນັກສຶກສາເພດຍິງຈາກການເຂົ້າຫາການສຶກສາລະດັບສູງ ຈົນກວ່າຈະມີການແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ.
ໂຄສົກສຳລັບກະຊວງການສຶກສາລະດັບສູງ, ທ່ານ ຮາຟິສ ເຊຍ ຮາຊາມີ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄຳສັ່ງທີ່ວ່ານັ້ນຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລທຸກແຫ່ງຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ກ່າວວ່າເປັນການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະລັດຖະມົນຕີ ຕາລີບານ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນການຫ້າມຄັ້ງຫຼ້າສຸດຈາກຫຼາຍຄັ້ງທີ່ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ກຳນົດຕໍ່ການເຂົ້າຫາຊີວິດໃນສາທາລະນະ ແລະ ການສຶກສາຂອງແມ່ຍິງ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຍຶດອຳນາດມາໄດ້ 16 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ໂມຊິນ ອາມິນ, ນັກວິເຄາະ ແລະ ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ “ນີ້ແມ່ນຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ໃຈແຕກສະຫຼາຍແທ້ໆສຳລັບເດັກຍິງຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ຖືກກີດກັ້ນຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ແລະ ຕອນນີ້ແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລ.”
ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວປະນາມການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຢ່າງຮຸນແຮງ, ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າ “ສະພາບທີ່ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ.”
ຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ວູດ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ກຸ່ມຕາລີບານບໍ່ສາມາດຄາດວ່າຈະໄດ້ເປັນສະມາຊິກທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ຈົນກວ່າພວກເຂົາຈະເຄົາລົບສິດທິຂອງປະຊາຊົນ ອັຟການິສຖານ ທຸກຄົນ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບສະພາ ເພື່ອເວົ້າອອກມາເປັນສຽງດຽວກ່ຽວກັບບັນຫານີ້.”
ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ HRW ໄດ້ປະນາມການຫ້າມດັ່ງກ່າວຢ່າງວ່ອງໄວ.
ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ HRW ໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີວ່າ “ນີ້ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ໜ້າອັບອາຍຂາຍໜ້າທີ່ລ່ວງລະເມີດສິດທິໃນການໄດ້ຮັບການສຶກສາສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນ ອັຟການິສຖານ.”
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນໂລກດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈວ່າ “ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເຮັດໃຫ້ກະຈ່າງແຈ້ງທຸກວັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຄົາລົບສິດທິພື້ນຖານຂອງປະຊາຊົນ ອັຟການິສຖານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ.”
ປະຊາຄົມສາກົນ ບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ການນຳພາຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ຢ່າງເປັນທາງການ ຍ້ອນການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາຕໍ່ແມ່ຍິງ ອັຟການິສຖານ ແລະ ການປາບປາມຕໍ່ສິດທິມະນຸດໂດຍທົ່ວໄປ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ