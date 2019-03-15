ການເຈລະຈາສັນຕິພາບທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່ໃນເວລານີ້ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບກຸ່ມຕາລີບານ ຖືກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດຈຳນວນນຶ່ງກ່າວອ້າງຢ່າງດີອົກດີໃຈວ່າ ເປັນໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຫລາຍຮອບທົດສະວັດ ທີ່ຈະນຳເອົາສັນຕິພາບມາສູ່ອັຟການິສຖານ. ແຕ່ວ່າ ກໍມີຄຳຄິດເຫັນຫລາຍໆອັນ ມາ ຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງອັຟການິສຖານທີ່ຢາກບອກວ່າ ການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ ກັບເປັນການເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນ ແລະກາບູລ ຫຍັບອອກໄປໄກກັນເພີ້ມອີກ.
ການຕຳໜິແຮງທີ່ສຸດແມ່ນມາຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງອັຟການິສຖານ, ທ່ານ ແຮມດູລາ ໂມຮິບ (Hamdullah Mohib) ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕຳໜິຍຸດທະສາດຂອງສະຫະລັດຢ່າງໜັກວ່າ ບໍ່ແມ່ນຫຍັງໝົດ ນອກເໜືອໄປຈາກ ການຍອມຈຳນົນທີ່ໜ້າສັນລະເສີນເທົ່ານັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານມາຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ນະຄອນວໍຊິງຕັນ ໃນວັນພຸດມື້ກ່ອນ ແລະວັນພະຫັດວານນີ້.
"ຖ້າຫາກມີສູດຕຳລາສຳລັບສັນຕິພາບ ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄືສູດຕຳລາ ສຳລັບເຮັດສົງຄາມ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ໂມຮິບ (Mohib), ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງອັຟການິສຖານປະຈຳວໍຊິງຕັນ, ທີ່ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ແລະກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວແມ່ນ "ຮີບຮ້ອນຕັດສິດ ແລະເຮັດໃຫ້” ປະຊາຊົນອັຟານິສຖານ “ຖືກມອງຂ້າມໄປ”.
ທ່ານກ່າວເພີ້ມວ່າ "ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມໂປ່ງໃສແບບທີ່ຄວນໄດ້ຮັບເລີຍ. ຜູ້ສຸດທ້າຍທີ່ຈະໄດ້ພົບວ່າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ກໍຄືພວກເຮົາເອງ."
ທ່ານ ໂມຮິບ (Mohib) ນຳເອົາຄຳຕຳໜິທີ່ແຫລມຄົມທີ່ສຸດດັ່ງກ່າວມາເວົ້າໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາສະຫະລັດ ກໍຄືຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດ ຊາລເມ ຄາລິລຊາດ (Zalmay Khalilzad) ໂດຍກ່າວຫາທ່ານວ່າ ຖືເອົາຄວາມທະເຍີທະຍານສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ໄປກ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີສັນຕິພາບຢ່າງແທ້ຈິງ.
ທ່ານເວົ້າອີກວ່າ “ເຫດຜົນທີ່ທ່ານເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຂອງອັຟການິສຖານກາຍ ເປັນລັດຖະບານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຊອບທຳ ແລະອ່ອນແອລົງ ແລະໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍຍົກສະຖານະພາບຂອງກຸ່ມຕາລີບານຂຶ້ນນັ້ນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນໄດ້ແຕ່ວິທີດຽວເທົ່ານັ້ນ.”
ທ່ານ ໂມຮິບ (Mohib) ຍັງໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ໄປວ່າ "ບາງເທື່ອການເຈລະຈາທັງໝົດນີ້ ກໍອາດຈະແມ່ນເປັນການສ້າງລັດຖະບານຮັກສາການ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນອຸປະລາດປົກຄອງແຜ່ນດິນ. ພວກເຮົາເວົ້າໄດ້ພຽງແຕ່ເທົ່ານີ້ກໍເພາະວ່າ ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນ.”
ທ່ານ ຄາລິລຊາດ (Khalilzad) ໄດ້ສະຫລຸບການເຈລະຈາທີ່ດຳເນີນໄປ 16 ມື້ ກັບ ກຸ່ມຕາລີບານຢູ່ກາຕາ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ.
"ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີເລື້ອງທີ່ຖອຍຫລັງ ແລະກ້າວໜ້າ ເປັນບາງຄັ້ງຄາວກໍຕາມ ພວກເຮົາກໍຍັງເຮັດໃຫ້ເລື້ອງຕ່າງໆ ດໍາເນີນໄປຕາມແຜນ ແລະກໍໄດ້ມີບາດ ກ້າວເດີນໄປຂ້າງໜ້າ ຢ່າງແທ້ຈິງຫລາຍກ້າວ" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ໃນຕອນນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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