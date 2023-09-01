ກຸ່ມຕາລີບານ ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ໃນອັຟການິສຖານ ມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ

ກຸ່ມຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານ ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ມູນຄ່າ 6.5 ຕື້ໂດລາ ກັບບັນດາບໍລິສັດພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ຈາກຈີນ, ອີຣ່ານ, ເທີກີ ແລະອັງກິດ.
ທ່ານຊາຮາບຸດດິນ ດິລາວາ (Shahabuddin Dilawar), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງບໍ່ແຮ່ ແລະນ້ຳມັນຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ກ່າວວ່າ ສັນຍາ 7 ສະບັບນີ້ ກວມເອົາການຂຸດຄົ້ນ ແລະປຸງແຕ່ງຄຳ, ທອງແດງ, ເຫຼັກກ້າ, ທາດເຫຼັກ, ສັງກະສີ ໃນ 4 ແຂວງຂອງອັຟການິສຖານ ເຊິ່ງລວມທັງທາຄາຣ໌ (Takhar), ກໍຣ໌ (Ghor), ເຮຣາດ (Herat), ແລະ ໂລກາ (Logar).
ພິທີລົງນາມທາງໂທລະພາບທົ່ວປະເທດ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ອຳນາດການປົກ ຄອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງອັຟການິສຖານ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 2 ປີຂອງການຖອນທະຫານເນໂຕ (NATO) ທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດທັງໝົດອອກຈາກປະເທດ ຢ່າງວຸ້ນວາຍ ຫລັງຈາກສົງຄາມເກືອບ 20 ປີກັບກຸ່ມຕາລີລານ ຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນ ເປັນກຸ່ມກະບົດ.
ທ່ານດິລາວາ (Dilawar) ກ່າວວ່າ ສັນຍາ 7 ສະບັບ ທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນວັນພະ ຫັດວານນີ້ "ຈະນຳເອົາການລົງທຶນ 6.557 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ" ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຫຼາຍພັນຕຳແໜ່ງ ໃນອັຟການິສຖານ.