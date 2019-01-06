ພວກຫົວຮຸນແຮງ ຕາລິບານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການພົວພັນຂອງຕົນກັບ ສະ
ຫະລັດ ໃນການເຈລະຈາເພື່ອສິ້ນສຸດ “ສົງຄາມ ແລະ ການຍຶດຄອງທີ່ບໍ່
ຖືກຕ້ອງ” ຂອງອັຟການິສຖານນັ້ນ ແມ່ນຍັງຄົງເປັນໄປຕາມແຜນ,
ເປັນການປະຕິເສດອີກຄັ້ງນຶ່ງ ກ່ຽວກັບ ການເຈລະຈາສັນຕິພາບໂດຍ
ກົງໃດໆກັບລັດຖະບານ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ.
ໂຄສົກກຸ່ມ ຕາລິບານ ທ່ານ ຊາບີຮູລລາ ມູຈາຮີດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອວ່າ
ການເຈລະຈາຮອບໃໝ່ກັບ ສະຫະລັດ ແມ່ນອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້
ແຕ່ວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ນັ້ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພິຈາລະນາເທື່ອ.
ທ່ານໄດ້ຕອບ ແລະ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ “ເປັນການກ່າວອ້າງທີ່ຜິດ” ຕໍ່ລາຍ
ງານທີ່ວ່າພວກເຈລະຈາກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະຈັດການ
ສົນທະນາໂດຍກົງກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ອັຟການິສຖານ ໃນປະເທດ
ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໃນທ້າຍເດືອນນີ້.
ທູດພິເສດ ສະຫະລັດ ສຳລັບການປອງດອງ ອັຟການິສຖານ ທ່ານຊາລ
ເມ ຄາລິຊາດ ໄດ້ຈັດການເຈລະຈາຢ່າງບໍ່ຢຸດເຊົາ ເປັນເວລາສອງວັນ ໃນ
ກາງເດືອນທັນວາປີກາຍນີ້ ກັບບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດທີ່ມີອຳນາດສູງ
ຂອງກຸ່ມ ຕາລິບານ. ໃນເມືອງນະຄອນຫຼວງ ອາບູ ດາບີ ບ່ອນທີ່ບັນດາຜູ້
ຕາງໜ້າພິເສດຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ, ປາກິສຖານ ແລະ ປະເທດເຈົ້າ
ພາບກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
ລັດຖະບານ ປາກິສຖານ ໄດ້ອ້າງເອົາຜົນງານຕໍ່ການຈັດກອງປະຊຸມຢູ່ໃນ
ປະເທດ ສະຫະຣັດ ອາຣັບ ເອເມີເຮັສ ຫຼັງຈາກມີການພົວພັນເທື່ອທຳອິດ
ຂອງທ່ານ ຄາລີລຊາດ ກັບຜູ້ຕາງໜ້າຂອງກຸ່ມ ຕາລິບານ ທີ່ມີຖານຢູ່ໃນ
ປະເທດ ກາຕາ.
ທ່ານ ມູຈາຮີດ ກ່າວວ່າ “ບໍ່ໄດ້ມີການລົບກວນໃນຂະບວນການສົນທະນາ
ກັບ ອາເມຣິກາ ເພາະວ່າການສິ້ນສຸດການຄອບຄອງຢູ່ໃນ ອັຟການິສຖານ
ຕອນນີ້ເປັນແຮງກົດດັນສຳລັບເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຖ້າຫາກການສົນທະນາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະບັນລຸ
ຜົນອອກມາຕາມທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ການເຮັດສົງຄາມກັບກຸ່ມ ຕາລີບານ
ຍັງຄົນສືບຕໍ່ຢູ່ນັ້ນ, "ອາເມຣິກາ ຈະບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນ ນອກຈາກຖືກຂັບ
ໄລ່ອອກຈາກ ອັຟການິສຖານ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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