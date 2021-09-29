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ກຸ່ມຕາລີບານ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາຈະໃຊ້ສ່ວນນຶ່ງ ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ລະບອບກະສັດ ເພື່ອປົກຄອງອັຟການິສຖານ ໃນເວລານີ້

ທຸງຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ພັດສະບັດຢູ່ທີ່ສະໜາມບິນໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ຂອງອັຟການິສຖານ, ວັນທີ 9 ກັນຍາ 2021. (AP Photo/Bernat Armangue)

ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າ ພວກເຂົາວາງແຜນທີ່ຈະປະ ກາດໃຊ້ມາດຕາຕ່າງໆຈາກລັດຖະທຳມະນູນປີ 1964 ຂອງອັຟການິສຖານ ເປັນການຊົ່ວຄາວ ທີ່ “ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍຊາເຣຍຂອງສາສະໜາອິສລາມ” ເພື່ອປົກຄອງປະເທດ.

ການປະກາດທີ່ເປັນທາງການ ໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານອັບດູລ ຮາຄີມ ຊາຣີ ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ກ່ຽວກັບແຜນການດັ່ງກ່າວ ໃນກອງປະຊຸມຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ນັ້ນ.

ທ່ານຊາຣີ ໄດ້ກ່າວໂດຍໃຊ້ຊື່ສຳລັບລັດຖະບານໃໝ່ຂອງກຸ່ມຕາລີບານວ່າ “ເອເມີເຣັດແຫ່ງອິສລາມ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ໃນຍຸກຂອງອະດີດກະສັດໂມຮາມມັດ ຊາເຮຍ ຊາ ສຳລັບໄລຍະຊົ່ວຄາວ ຢ່າງເຕັມໃຈໂດຍປາສະຈາກຂໍ້ຂັດແຍ້ງໃດໆກັບກົດໝາຍຊາເຣຍຂອງອິສລາມ ແລະຫຼັກການຂອງເອເມີເຣັດແຫ່ງອິສລາມ.”

ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ຍຶ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ກົດໝາຍສາກົນແລະເຄື່ອງມືຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຂັດກັບຫລັກການຂອງກົດໝາຍຊາເຣຍ ແລະເອເມີເຣັດແຫ່ງອິສລາມ ກໍຈະຖືກເຄົາລົບເຊັ່ນກັນ.”

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບໍ່ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດທີ່ພວກເຂົານຳໃຊ້ຈາກລັດຖະທຳມະນູນດັ່ງກ່າວ ທີ່ໃຫ້ສິດແກ່ພວກແມ່ຍິງ ໃນການລົງຄະແນນສຽງແລະເປີດໂອກາດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນດ້ານການເມືອງຂອງອັຟການິສຖານເພີ້ມຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນຕອນທີ່ກະສັດ ຊາເຮຍ ຊາ ໄດ້ຊົງປະກາດໃຊ້ລັດຖະທຳມະນູນໃນປີ 1964 ນັ້ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ອັຟການິສຖານໄດ້ມີລະບອບປະຊາທິປະໄຕແບບລັດຖະສະພາ ມາໄດ້ທົດສະວັດນຶ່ງດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍປາສະຈາກການຊ່ອຍເຫຼືອ ຈາກພາຍນອກຫຼືການແຊກແຊງ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມໃນປີ 1973 ໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານແບບບໍ່ນອງເລືອດໂດຍພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານ ກໍຄື ທ່ານໂມຮາມເມັດ ດາອູດ (Mohammed Daoud).

ກຸ່ມຕາລີບານຫົວຮຸນແຮງ ໄດ້ບຸກເຂົ້າຢຶດອຳນາດໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມານີ້ ແລະໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະປົກຄອງປະເທດ ທີ່ປະສົບກັບສົງຄາມດ້ວຍລະບອບການເມືອງທີ່ຮວມເອົາທຸກຝ່າຍແລະມີຄວາມອົດກັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າໃນລະຫວ່າງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຄີຍປົກຄອງນະຄອນຫຼວງກາບູລມາແລ້ວ ຈາກປີ 1996 ຫາ 2001 ເມື່ອເວລານັ້ນພວກແມ່ຍິງ ໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ດໍາລົງຊີວິດຢ່າງເປີດເຜີຍ ມີການສຶກສາ ທ່າມກາງການລະເມີດສິດທິມະນຸດອື່ນໆນຳດ້ວຍ.

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