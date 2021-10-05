ກຸ່ມຕາລີບານ ທໍາລາຍຖານປະຕິບັດງານ ຂອງກຸ່ມໄອເອສ-ເຄ ໃນນະຄອນຫລວງກາບູລ ຫລັງຈາກມີການວາງລະເບີດທີ່ຮ້າຍແຮງ

ກຸ່ມຕາລີບານທີ່ປົກຄອງປະເທດອັຟການິສຖານກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳລາຍຄຸ້ມບ່ອນຢູ່ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໃນນະຄອນກາບູລ ແລະໄດ້ສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງທັງໝົດຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ການບຸກໂຈມຕີຂ້າມຄືນມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການວາງລະເບີດຢູ່ນອກວັດອິສລາມອີດກາ (Eid Gah) ທີ່ສຳຄັນ ຂອງນະຄອນຫຼວງແຫ່ງນັ້ນ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນອັຟການິສຖານຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຄົນແລະບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຄົນ.
ກຸ່ມໄອເອສ-ໂຄຣາຊານ (IS-Khorasan) ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ໂດຍກ່າວວ່າ ນັກລົບຄົນນຶ່ງຂອງຕົນໄດ້ບີບຄະນວນລະເບີດສາຍແອວ ໃຫ້ແຕກຂຶ້ນ ຢູ່ໃກ້ກັບກຸ່ມຜູ້ໄວ້ອາໄລ, ອີງຕາມການແປຂອງກຸ່ມສືບລັບໄຊທ໌ (SITE) ທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງບັນດາກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ.
ກຸ່ມຕາລີບານບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ການປະຕິບັດງານຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ສາຂາຂອງກຸ່ມລັດ ອິສລາມອັຟການິສຖານ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມໄອຊິສ-ເຄ (ISIS-K) ນັ້ນ ແມ່ນເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການວາງລະເບີດຢູ່ວັດອິສລາມເລີຍ.
ທ່ານຊາບີຮູລາ ມູຈາຮິດ (Zabihullah Mujahid), ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ປະກາດໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາອາຣັບຂອງກຸ່ມ ກໍ່ການຮ້າຍວ່າ "ຖານທັບແດສ (Daesh) ໄດ້ຖືກທຳລາຍທັງໝົດເລີຍ ແລະສະມາຊິກຂອງກຸ່ມແດສທີ່ຢູ່ທາງໃນນັ້ນຖືກຂ້າຕາຍໝົດຍ້ອນການປະຕິບັດງານທີ່ເດັດດ່ຽວ ແລະປະສົບຜົນສຳເລັດ ຂອງກຳລັງພິເສດ (ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ).”
ຊາວນະຄອນຫຼວງກາບູນຢືນຢັນວ່າ ມີການປະທະກັນຢ່າງຮຸນແຮງຢູ່ໃນເຂດແຄຄານາ (Khairkhana), ໂດຍກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດແລະສຽງປືນດັງຂຶ້ນໃນຕອນກາງຄືນ.
ແຫຼ່ງຂ່າວຂອງກຸ່ມຕາລີບານອ້າງວ່າ ຜູ້ວາງລະເບີດສະຫລະຊີບຫຼາຍຄົນຢູ່ພາຍໃນບ່ອນຢູ່ ຂອງກຸ່ມໄອເອັສ-ໂຄຣາຊານ (IS-Khorasan) ແລະ “ໄດຖືກຂ້າຕາຍໂດຍເສື້ອຄຸມລະເບີດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ” ໃນໄລຍະທີ່ປະທະກັນຢູ່ນັ້ນ.
ກຸ່ມໄອເອັສ-ໂຄຣາຊານ (IS-Khorasan) ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບ ການກ່າວອ້າງຂອງພວກຕາລີບານ. ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວອ້າງວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບຫຼາຍຄັ້ງ ໃນໄລຍະຫລາຍມື້ຜ່ານມານີ້ຕໍ່ນັກລົບຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ຢູ່ບ່ອນອື່ນໆໃນອັຟການິສຖານ.
ການວາງລະເບີດໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູນ ແມ່ນແນເປົ້າ ໝາຍໃສ່ການໂຮມຊຸມນຸມ ໃນການເຮັດພິທີໄວ້ອາໄລ ເພື່ອລະນຶກເຖິງແມ່ຂອງ ທ່ານມູຈາຮິດ (Mujahid) ແຕ່ວ່າ ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານ ລອດຊີວິດມາໄດ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບແຕ່ຢ່າງໃດ.
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